快訊

論文突圍／別再拚產量！國科會不怕研究小 怕想當救世主

超慢跑半年，為什麼沒有明顯長肌肉？復健科醫師解答常見疑問

每個人經過都摸一下 網友實測「試抓」101外牆：根本抓不住

曉劇場2026年首作 「憂國」挑戰三島由紀夫禁忌作 連日本都不敢碰觸

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
曉劇場20周年首作「憂國」週末於萬座曉劇場登場。此作挑戰日本文豪三島由紀夫暗喻自身命運的禁忌之作，今天結束演出後，將前往日本「下北澤演劇祭」演出，曉劇場也成為首個在日本挑戰將「憂國」轉化為舞台劇的戲劇團隊。圖／曉劇場提供
曉劇場20周年首作「憂國」週末於萬座曉劇場登場。此作挑戰日本文豪三島由紀夫暗喻自身命運的禁忌之作，今天結束演出後，將前往日本「下北澤演劇祭」演出，曉劇場也成為首個在日本挑戰將「憂國」轉化為舞台劇的戲劇團隊。圖／曉劇場提供

「何為現代人的憂國？當代人在語言、情感、行事上都試圖成為不至於讓他人感到困擾的存在，那麼三島由紀夫代表作中『鋼鐵般的意志』是在何等狀態下淬鍊、以何種形式生成的？」曉劇場20周年首作「憂國」周末於萬座曉劇場登場。此作挑戰日本文豪三島由紀夫暗喻自身命運的禁忌之作，今天結束演出後，將前往日本「下北澤演劇祭」演出，曉劇場也成為首個在日本挑戰將「憂國」轉化為舞台劇的戲劇團隊。「憂國」雖是文豪之作，在日本也被視為不能碰觸的禁忌題材。

「憂國」作品描寫一名新婚不久的中尉，因不願討伐叛變事件中的同僚，最後選擇在家切腹自殺，妻子也殉夫而亡。三島由紀夫以寫實手法描述切腹時開腸剖肚的鮮血淋漓，令人不忍卒讀。「當我第一次拜讀時震撼且驚嘆，這是何等瘋狂的鋼鐵意志。」導演鍾伯淵表示，三島由紀夫在1960年寫出「憂國」，並在10年後如同小說主角武山信二切腹離世，增添「憂國」這篇小說的傳奇性， 

「憂國」邀請來自不同生長背景的8位演員，有台北、台東、嘉義、高雄、廣東、馬來西亞等多元家庭背景，融合臺語加手語進行演出。演員嚴婕瑄表示：「身為嘉義人，可以使用從自己的母語傳達憂國的意志，非常有共鳴。」演員陳家誼表示：「透過兩種語言的結合，不只更進一步認識及發現臺灣語言文化的魅力，同時也期待透過作品找到屬於我們這一代的憂國」。

鍾伯淵表示，世界歷經民主與人權議題的抗爭、全球疫情的衝擊與餘波、戰爭陰影等，期待觀眾再次藉由劇場，與三島展開跨越時代的對話，並進一步思考「在人類持續面對不安與挑戰的當下，將如何讓信念成為前進、向未來邁進的力量。」

劇場 日本 語言

延伸閱讀

國教署推動國際教育 台北16校與日本東北六縣交流

嘉義狼父長期性侵2幼女 稱女兒「小老婆」判刑12年

不只立山黑部！漫遊富山縣「東部海岸5小鎮」 山與花交織美麗絕景

關稅新秩序 台股新贏家

相關新聞

曉劇場2026年首作 「憂國」挑戰三島由紀夫禁忌作 連日本都不敢碰觸

「何為現代人的憂國？當代人在語言、情感、行事上都試圖成為不至於讓他人感到困擾的存在，那麼三島由紀夫代表作中『鋼鐵般的意志...

校園新鮮事／雲林飛沙國小龍鳳獅隊「輸人不輸陣」 實力冠全台

少子化浪潮席捲，雲林縣四湖鄉飛沙國小全校學生從高峰期200多人，驟減剩19人，成軍12年龍鳳獅隊一度面臨人數不足，被迫解...

物理期末考分數占直升成績10%！台中名校傳洩題 開學日重考學生炸鍋

台中烏日一所知名私校傳出國三物理試卷與命題老師任教班級的考前練習卷高度雷同，全校國三生被迫在下學期開學日重考物理科，由於...

「因愛而唱」10年不輟！台中愛唱歌手合唱團用歌聲點亮偏鄉希望

成立12年的台中知名的「愛唱歌手合唱團」經常在台中國家歌劇院等處售票演出，10年來團員自費到偏鄉校園公益音樂會巡演，昨走...

比搶演唱會還難！西螺太平媽冬令營秒殺 逾200學童今擠爆廟口

雲林縣西螺福興宮每年寒暑假舉辦營隊活動，每次開放報名就秒殺，許多家長說比搶演唱會門票還難。今天西螺福興宮太平媽冬令營登場...

高中生寒假環島撿菸蒂 號召各地學生加入 驚呼「路邊菸蒂超乎想像」

寒假剛開始，「高中生的循環經濟團體」執行長、台中二中學生黃若寧，背起行囊、拿起準備好的夾子、空罐子，環島撿菸蒂，她在社群...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。