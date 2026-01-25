高中生環島撿菸蒂 首站新竹5人加入
寒假剛開始，「高中生的循環經濟」平台執行長、台中二中學生黃若寧，昨天背起行囊、拿起垃圾夾、空罐子，從台中出發搭火車環島撿菸蒂「淨街」；她也在社群平台號召，首站新竹有5人共襄盛舉。參與學生指出，菸蒂乍看不明顯，堆積在路邊角落或水溝內，實際上撿起來數量超乎想像。
「高中生的循環經濟」由高中生發起、營運的非營利媒體與倡議平台，2018 年創立已邁入第8年，關注循環經濟、永續發展與青年行動力。
黃若寧表示，最初受到北一女「菸沒綠洲」等團體啟發，去年底首次在台中淨街，短短2公里路程，在路邊及水溝清出大量菸蒂，有30、40多名學生參與。苗栗高中生張銘珈說，公園綠地淪為「菸蒂重災區」，平均每5公分就有一根，內含難分解的塑膠纖維，隨地丟棄等於在地球表面散布塑膠垃圾，讓他感到痛心。
新竹高中生吳昱陞、張佑任昨響應，他們說平時下課走在火車站，人潮眾多，很少注意腳下菸蒂，昨天短短200公尺撿了許多菸蒂，「真沒想到會有這麼多。」
黃若寧透露她有環島夢想，想要「多做一點什麼」，便在社群平台號召「揪團撿垃圾」，沒想到意外引發朋友共鳴，雖然每站人數不一，但全台各地都有朋友願意加入。高中生淨街計畫今天預計到宜蘭、花蓮車站，推動環境保護與街道清潔的公益行動。
「高中生的循環經濟」網址：cejr2018.com。
