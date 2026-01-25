校園新鮮事／雲林飛沙國小龍鳳獅隊「輸人不輸陣」 實力冠全台

少子化浪潮席捲，雲林縣四湖鄉飛沙國小全校學生從高峰期200多人，驟減剩19人，成軍12年龍鳳獅隊一度面臨人數不足，被迫解散「團滅」危機。師生迎戰逆境，用行動證明「輸人不輸陣」，湊齊最低16人參賽門檻，於全國民俗運動競賽拿下4特優、1優等，並在菁英賽勇奪最高榮譽「金質獎」。

飛沙龍鳳獅隊是今年全國舞獅賽人數最少隊伍，僅配置3隻獅子、1龍1鳳1鬼頭及鑼鼓隊，面對外縣市動輒3、40人龐大陣仗，這支雲林沿海偏村小獅團不被看好，但一登場便以整齊步伐、翻騰技巧震撼全場，三層疊椅空翻落地高難度動作，讓評審觀眾驚呼連連。

「雲林金牌教練」、無形文化資產龍鳳獅陣保存者吳登興是獅隊總教練。他回憶，去年暑假高年級畢業後，全隊人數低於參賽底線，連新生都主動請纓，「哥哥可以，我就可以」堅定眼神，讓師長深受感動。雖然3名新生年紀太小只能備戰，但僅有7名二至四年級學生，撐起主力重任。

學校服務員彭業興發揮籃球校隊教練專長，將廢棄桌椅改造成訓練器材，強化孩子核心肌群；吳登興指導技術，從七星步到騰空翻滾，一步步扎實磨練。人少無法輪替，考驗孩子體力心理。

校長朱俊達表示，人少反而逼出全能，隊員兼鑼鼓、獅頭、獅尾等多重角色，從中學會克服資源不足，在少子化逆風中再度封王。