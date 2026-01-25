聽新聞
0:00 / 0:00

校園新鮮事／雲林飛沙國小龍鳳獅隊「輸人不輸陣」 實力冠全台

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林縣四湖鄉飛沙國小龍鳳獅隊，師生苦練勇奪全國賽4特優，以及獅賽最高榮譽的菁英賽金質獎。記者蔡維斌／攝影
雲林縣四湖鄉飛沙國小龍鳳獅隊，師生苦練勇奪全國賽4特優，以及獅賽最高榮譽的菁英賽金質獎。記者蔡維斌／攝影

少子化浪潮席捲，雲林縣四湖鄉飛沙國小全校學生從高峰期200多人，驟減剩19人，成軍12年龍鳳獅隊一度面臨人數不足，被迫解散「團滅」危機。師生迎戰逆境，用行動證明「輸人不輸陣」，湊齊最低16人參賽門檻，於全國民俗運動競賽拿下4特優、1優等，並在菁英賽勇奪最高榮譽「金質獎」。

飛沙龍鳳獅隊是今年全國舞獅賽人數最少隊伍，僅配置3隻獅子、1龍1鳳1鬼頭及鑼鼓隊，面對外縣市動輒3、40人龐大陣仗，這支雲林沿海偏村小獅團不被看好，但一登場便以整齊步伐、翻騰技巧震撼全場，三層疊椅空翻落地高難度動作，讓評審觀眾驚呼連連。

「雲林金牌教練」、無形文化資產龍鳳獅陣保存者吳登興是獅隊總教練。他回憶，去年暑假高年級畢業後，全隊人數低於參賽底線，連新生都主動請纓，「哥哥可以，我就可以」堅定眼神，讓師長深受感動。雖然3名新生年紀太小只能備戰，但僅有7名二至四年級學生，撐起主力重任。

學校服務員彭業興發揮籃球校隊教練專長，將廢棄桌椅改造成訓練器材，強化孩子核心肌群；吳登興指導技術，從七星步到騰空翻滾，一步步扎實磨練。人少無法輪替，考驗孩子體力心理。

校長朱俊達表示，人少反而逼出全能，隊員兼鑼鼓、獅頭、獅尾等多重角色，從中學會克服資源不足，在少子化逆風中再度封王。

少子化 雲林 籃球 教練

延伸閱讀

中職／陳鏞基難忘30年前少棒交流賽 兒子對運動也感興趣

中職／看基層棒球找回初衷 陳鏞基：你們才是我的教練

UBL／台體大朱柏翰獲邀獅隊自培不想錯過 聯賽終戰盼把握當下

北港德義堂龍鳳獅分靈海外 宋太祖大神偶開光空運泰國

相關新聞

物理期末考分數占直升成績10%！台中名校傳洩題 開學日重考學生炸鍋

台中烏日一所知名私校傳出國三物理試卷與命題老師任教班級的考前練習卷高度雷同，全校國三生被迫在下學期開學日重考物理科，由於...

高中生寒假環島撿菸蒂 號召各地學生加入 驚呼「路邊菸蒂超乎想像」

寒假剛開始，「高中生的循環經濟團體」執行長、台中二中學生黃若寧，背起行囊、拿起準備好的夾子、空罐子，環島撿菸蒂，她在社群...

校園新鮮事／雲林飛沙國小龍鳳獅隊「輸人不輸陣」 實力冠全台

少子化浪潮席捲，雲林縣四湖鄉飛沙國小全校學生從高峰期200多人，驟減剩19人，成軍12年龍鳳獅隊一度面臨人數不足，被迫解...

高中生環島撿菸蒂 首站新竹5人加入

寒假剛開始，「高中生的循環經濟」平台執行長、台中二中學生黃若寧，昨天背起行囊、拿起垃圾夾、空罐子，從台中出發搭火車環島撿...

「因愛而唱」10年不輟！台中愛唱歌手合唱團用歌聲點亮偏鄉希望

成立12年的台中知名的「愛唱歌手合唱團」經常在台中國家歌劇院等處售票演出，10年來團員自費到偏鄉校園公益音樂會巡演，昨走...

比搶演唱會還難！西螺太平媽冬令營秒殺 逾200學童今擠爆廟口

雲林縣西螺福興宮每年寒暑假舉辦營隊活動，每次開放報名就秒殺，許多家長說比搶演唱會門票還難。今天西螺福興宮太平媽冬令營登場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。