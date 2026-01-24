物理期末考分數占直升成績10%！台中名校傳洩題 開學日重考學生炸鍋

台中烏日一所知名私校傳出國三物理試卷與命題老師任教班級的考前練習卷高度雷同，全校國三生被迫在下學期開學日重考物理科，由於重考隔天就是學測日，學生與家長不滿，甚至在網路發文要求命題老師出面道歉。該私校今說明，已依規定向教育局報備，並為此事件致歉，命題老師疏失將召開考核會議研議。

據了解，該校國三學生日前向師長反映此事，校方經查證後，認定有失考試公平性，因此安排在下學期開學首日2月23日重考，但因緊接著隔天為學力鑑定測驗，讓不少學生認為打亂了原本讀書的步調而倍感壓力，引發學生與家長不滿，甚至昨天上網揭露此事，並要求命題老師出面道歉。

校方今說明，教務處在1月23日上午接獲訊息後，經緊急會議確認部分期末考題與物理科命題老師提供任教學生的複習卷內容極為雷同，下午與各班導師和學科老師再度確認後，確認已影響評量公平性，為維護學生權益與考試公正，學校審慎研議後，決議重新命題，並在2月23日上午8時20分至9時20分辦理重考。

校方表示，學校對此次調整造成學生與家長的不安深表歉意，會虛心接受檢討，關於命題師此次試題試務相關疏失，將依照行政規定、程序先調查相關事實後再召開考核會議，研議處置方式；教務處同步檢討本校定期考試命題與校題流程，未來將強化相關把關機制，確保評量結果的公平性與可信度，保障並維護全體學生的學習權益。

台中市烏日區一家私立中學，國三物理科期末考題和命題老師任教班級的考前練習卷內容極為雷同，校方決議在寒假結束開學首日重考，引發學生不滿，校方表示，維護考試公平性與學生權益。

有民眾在社群媒體發文，指稱校內有老師在命題考卷時提前洩題給其他班級，因這次考試分數占直升成績10%，極為重要。校方重考時間安排在學力鑑定的前一天，整個作息都被打亂，認為該名老師故意洩題，影響考試公平，要求公開道歉。

對此，校方透過文字稿說明，1月23日上午接獲物理科試務訊息後，召開緊急會議，確認部分期末考題與物理科命題老師提供任教學生的複習卷內容極為雷同。已影響評量公平性。為維護學生權益與考試公正，審慎研議後，決議訂於2月23日辦理重考。

校方指出，此次調整造成學生與家長的不安，深表歉意，會虛心接受檢討，命題老師的試題試務疏失，將依照行政規定、程序先調查相關事實後再召開考核會議，研議處置方式。教務處同步檢討學校定期考試命題與校題流程，未來將強化相關把關機制。

台中一所私校國三物理科期末考題與練習卷「高度雷同」，國三生被迫重考，引發不滿，在網路發文要求命題老師出面道歉。圖／翻攝自Threads