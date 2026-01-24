「因愛而唱」10年不輟！台中愛唱歌手合唱團用歌聲點亮偏鄉希望
成立12年的台中知名的「愛唱歌手合唱團」經常在台中國家歌劇院等處售票演出，10年來團員自費到偏鄉校園公益音樂會巡演，昨走進苗栗縣通霄鎮烏眉國中，為校內學生帶來音樂饗宴，以歌聲傳遞關懷，讓音樂成為陪伴孩子成長、點亮希望的力量。
愛唱歌手合唱團說明，合唱團由40名台中愛唱歌人士組成，從成立之初，每年都會捐助弱勢、學校，10年前，因台中海線一所學校校長提議，偏鄉孩子要參與專業音樂會相當不容易，因此展開偏鄉校園公益音樂行動，展現「因愛而唱，因關懷偏鄉校園」的公益精神。
通霄鎮烏眉國中昨以正式音樂會規格，包含印製票券、持票入場與驗票制度、依畫定座位入座及節目單設計，完整呈現專業音樂會流程，同時引導學生學習音樂會聆聽禮儀與觀賞素養，將音樂美學教育自然融入校園生活，成為一堂深具意義的音樂素養教育課程。
烏眉國中校長徐曉雲說，感謝合唱團藝術總監林慧芬、團長吳柏寬，以及團員將高品質音樂帶進偏鄉校園，讓學生透過音樂看見更寬廣的世界。樂曲導聆時分享學習音樂的歷程與音樂家的生命故事，傳遞「努力與堅持，終會發光」的正向價值，學生回饋深受感動，紛紛表示歌聲溫暖人心，也更加勇敢追夢。
團員陳宇秀說，本次演出曲目包含「Jesus bleibet meine Freude」、「海的臆想」、「憨囡仔」、「何日君再來」、「我相信」，以及安可曲「Time to say goodbye」，多元曲風交織出深厚情感與藝術張力，現場師生專注聆聽，氣氛溫暖而感動，音樂不只是表演，更成為心靈陪伴與情感交流的橋梁。
▪整理包／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪不只考生覺得難！學測國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝
▪建中墾丁畢旅「吃冷菜」只有水果是溫的 業者喊冤：時間差的問題
▪成績未出…學測生想考牙醫系已「預備重考」遭反對 網建議：還有分科
▪北一女校長也去考學測 誠實曝心得：自然寫不完、數A會的不多
▪ChatGPT、Gemini挑戰115學測 這款AI「幾乎全對」根本是學霸
▪名校光環是投胎紅利？她考上北一女才驚覺落差：全班只有我爸是工人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言