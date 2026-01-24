比搶演唱會還難！西螺太平媽冬令營秒殺 逾200學童今擠爆廟口

雲林縣西螺福興宮每年寒暑假舉辦營隊活動，每次開放報名就秒殺，許多家長說比搶演唱會門票還難。今天西螺福興宮太平媽冬令營登場，包含多位遠道而來的外地學生，逾200位學童將廟口擠得水洩不通，福興宮董事長楊文鐘表示，營隊活動透過遊戲與體驗式學習，引導孩子在歡樂中學習品格、培養能力，也盼藉此讓孩子們認識在地媽祖信仰文化。

「西螺太平媽冬令成長營」今天在縣長張麗善、副縣長陳璧君、立委張嘉郡等人開場下登場，並由西螺鎮長廖秋萍擔任榮譽營長。今年營隊以人氣動畫「鬼滅之刃」為主題，結合角色精神與創意教學，透過遊戲與體驗式學習，引導孩子在歡樂中學習品格、培養能力。

楊文鐘表示，營隊課程內容多元，除團康活動與品格教育外，也融入科學教育元素，安排非牛頓流體、表面張力、磁力原理等科學小實驗，讓孩子親手操作、從做中學，在遊戲過程中理解生活中的科學現象。

本次營隊吸引逾200名學童參加，其中多位學生來自外縣市，活動全程由大學生擔任隊輔與講師，陪伴孩子們在兩天營期中建立自信與互相成長的精神，楊文鐘表示，盼透過活動讓媽祖的慈悲與關懷，陪伴孩子們在學習道路上勇敢前行，也讓孩子對在地媽祖信仰文化不再陌生。 今天西螺福興宮太平媽冬令營登場，包含多位遠道而來的外地學生，逾200位學童將廟口擠得水洩不通。記者陳雅玲／攝影