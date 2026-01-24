快訊

高中生寒假環島撿菸蒂 號召各地學生加入 驚呼「路邊菸蒂超乎想像」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
學生表示，平時下課尖峰時段走在火車站，人潮眾多，很少注意腳下菸蒂，但今天從火車站出發短短200公尺，就撿了許多，感到十分驚訝。記者郭政芬／攝影
寒假剛開始，「高中生的循環經濟團體」執行長、台中二中學生黃若寧，背起行囊、拿起準備好的夾子、空罐子，環島撿菸蒂，她在社群平台發起站點活動，朋友們紛紛加入，今天早上抵達新竹後，6位學生從火車站步行至城隍廟，沿途撿拾菸蒂。學生指出，許多菸蒂乍看不明顯，但實際上堆積在路邊角落或水溝內，數量超乎想像。

黃若寧表示，最初受到北一女中「菸沒綠洲」等環保團體啟發，她認為即使是高中學生，也能為社會盡一分心力。她強調，隨手丟菸蒂是生活中常見的亂象，希望透過親身清理街道的行動，喚起大眾環保意識。

回顧去年12月首次在台中舉辦的活動，當時有30、40多位學生參與，一群人從台中火車站步行至台中女兒館，短短約2公里路程中，在路邊及水溝清出大量菸蒂。

當時參與的苗栗高中生張銘珈指出，印象最深的是公園綠地淪為「菸蒂重災區」，密集分布的白色菸蒂平均每5公分就有一根，內含大量難以分解的塑膠纖維，隨地丟棄等同於在地球上散布塑膠垃圾，讓他感到痛心。

新竹高中生吳昱陞、張佑任今天也加入行動。他們表示，平時下課尖峰時段走在火車站，人潮眾多，很少注意腳下菸蒂，但今天從火車站出發短短200公尺，就撿了許多菸蒂，感到十分驚訝，「沒想到會有這麼多。」

黃若寧透露，她個人一直有環島夢想，思考是否能「多做一點什麼」，日前便在社群平台限時動態上發起「揪團撿垃圾」。她笑說，「沒想到意外引發許多朋友共鳴。雖然每一站的人數不一，但全台各地都有朋友願意加入。」

此次行動今日從台中北上新竹，下午將前往中壢、萬華淨街，明天則計畫到宜蘭及花蓮車站，持續推動環境保護與街道清潔的公益行動。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

今天早上抵達新竹後，幾位學生從火車站步行至城隍廟，沿途撿拾菸蒂。記者郭政芬／攝影
學生們透過親身清理街道的行動，喚起大眾環保意識。記者郭政芬／攝影
去年12月首次在台中舉辦的撿煙蒂活動，短短約2公里路程中，在路邊及水溝清出大量煙蒂。圖／學生張銘珈提供
黃若寧日前便在社群平台限時動態上發起「揪團撿垃圾」。記者郭政芬／攝影
學生指出，許多煙蒂乍看不明顯，但實際上堆積在路邊角落或水溝內，數量超乎想像。記者郭政芬／攝影
此次行動今日從台中北上新竹，下午將前往中壢、萬華淨街，明天則計畫到宜蘭及花蓮車站。記者郭政芬／攝影
黃若寧認為即使是高中學生，也能為社會盡一份心力。記者郭政芬／攝影
