彰化埤頭國小校友吳明富揪團集資捐款 上智圖書館今動土

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府和88工商協進會今共同主持埤頭國小上智圖書館工程動土典禮。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埤頭國小校友吳明富幼年求學環境艱困，許下長大若事業有成要蓋一座圖書館給孩子念書的心願，今他由88工商協進會理監事陪伴，和縣長王惠美等人共同主持圖書館工程動土典禮，期許這座政府和民間攜手合作完成的上智圖書館能發揮「承載知識，啟迪智慧」的加乘效益。

縣政府今在埤頭國小舉行「上智圖書館」工程動土典禮，集資捐贈工程款1600萬元的88工商協進會理事長吳明富、創會長黃火煌、榮譽理事長梁明聖，和協會副理事長、執行長及全體理監事幹部列席，鄉公所、地方民代到場共襄盛舉。

縣長王惠美表示，88工商協進會展現企業家「取之社會、用之社會」情操，不只是財富的捐贈，更是投資彰化未來，這座圖書館設計結合現代美學與永續概念，縣政府挹注400萬元充實館內軟硬體設備，期待今年底完工啟用後，成為埤頭國小小朋友最喜愛的知識殿堂，也成為埤頭鄉文化新地標。

吳明富說，他年幼時，埤頭鄉孩子餐桌即書桌，燈燈即檯燈，那時他許下如有機會一定要建造一座孩子專屬的圖書館，因埤頭國小承載他最初學習記憶，就選擇為母校集資興建圖書館，命名為「上智」，「上」代表知識高度，希望孩子向上學習、智慧立身，在圖書館的浩瀚圖書中發現寬廣世界，找到人生方向。

吳明富又說，他期待上智圖書館不僅是小朋友的閱讀燈塔來照亮夢想，更讓小朋友在書海中尋求人生方向，如果有一名小朋友能因此勇敢追求更遠大目標，這座圖書館的一磚一瓦都有意義。

彰化埤頭國小校友吳明富揪團集資捐款 上智圖書館今動土

