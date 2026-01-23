快訊

不帶繩索怎麼爬？霍諾德明將徒手攀台北101 「關鍵裝備」揭密

北市「八德路精華軸線」一堆老透天為何不改建新大樓？ 房仲揭原因

三立採訪車衝撞銀行！2傷者送台大醫院 其中1人腦出血需緊急開刀

聽新聞
0:00 / 0:00

蛋糕疑似發霉…5學生吃結業式餐點身體不適 金門衛生局揪供應商缺失

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府衛生局接獲通報後，立即啟動食品安全應變機制，派員前往供應商稽查。圖／金門縣衛生局提供
金門縣府衛生局接獲通報後，立即啟動食品安全應變機制，派員前往供應商稽查。圖／金門縣衛生局提供

金門縣金湖鎮某國小在本月20日訂購餐點麵包，並於結業式時發放給學童，沒想到其中草莓餡蛋糕疑似出現發霉等異樣，引發家長關切。金門縣府衛生局接獲通報後，立即啟動食品安全應變機制，派員前往供應商稽查，並同步掌握學生健康狀況。

衛生局表示，當日餐點共包含起司麵包、藍莓貝果及草莓餡蛋糕三項，經校方於1月21日彙整回報，共有5名學生反映身體不適，其中2人曾分別於1月20日及21日至不同診所就醫，一人診斷為感冒，另一人自述因食用起司麵包而就醫；其餘3名學生則出現腹痛、噁心等症狀，但未就醫，至1月23日止，5名學生皆未再出現不適情形，健康狀況已恢復正常。

針對疑似問題餐點，衛生局人員前往供應商進行全面稽查，現場檢視同批草莓餡蛋糕，未發現發霉等異常情形；不過，稽查過程中仍發現業者未完全落實食品良好衛生規範（GHP），包括冷藏、冷凍食材未分區存放且未覆蓋，作業區地面有麵粉與髒污未即時清理，兩名從業人員未能提出健康檢查報告，部分窗戶與設備器具清潔不足等多項缺失。

衛生局已要求業者限期改善，並責成其全面檢討製作流程與環境管理，強化自主管理機制，從原料來源、製程控管到保存條件全面把關，避免類似情況再度發生。

金門縣衛生局長李金治呼籲，校園餐飲供應攸關學童健康，業者務必落實自主衛生管理，學校師生或家長若發現餐點有異狀，應立即停止食用並通報衛生單位，共同守護校園飲食安全。

金門縣金湖鎮某國小在本月20日訂購餐點麵包，並於結業式時發放給學童，沒想到其中草莓餡蛋糕疑似出現發霉等異樣，金門縣府衛生局接獲通報後，立即啟動食品安全應變機制，派員前往供應商稽查。圖／金門縣衛生局提供
金門縣金湖鎮某國小在本月20日訂購餐點麵包，並於結業式時發放給學童，沒想到其中草莓餡蛋糕疑似出現發霉等異樣，金門縣府衛生局接獲通報後，立即啟動食品安全應變機制，派員前往供應商稽查。圖／金門縣衛生局提供

衛生局 金門 校園 食安

延伸閱讀

金門縣長就職3週年 陳福海：讓旅運大樓迎接世界

影／龜山女參拜聯名蛋糕供品慘遭竊 香客偷前竟還「請示神明」

金門115年首例水獺通報死亡 待解剖綜合判定死因

麵包控必學，1招讓GI值大降！醫：減糖還能防癌抗發炎

相關新聞

蛋糕疑似發霉…5學生吃結業式餐點身體不適 金門衛生局揪供應商缺失

金門縣金湖鎮某國小在本月20日訂購餐點麵包，並於結業式時發放給學童，沒想到其中草莓餡蛋糕疑似出現發霉等異樣，引發家長關切...

高雄鼓山高中美術班20周年 學生彩繪游泳池翻新社區地景

藝術不只掛在牆上，也能走進城市日常。高雄市立鼓山高中美術班成立20周年推動「鼓山游泳池彩繪計畫」，以海洋為創作主軸，學生...

建中墾丁畢旅「吃冷菜」只有水果是溫的 業者喊冤：時間差的問題

建國中學近日舉辦3天2夜的畢業旅行，安排學生在墾丁某間合菜餐廳用餐，不過卻有學生反映，當時每道菜都是冷的，只有水果是溫的...

學校行政大逃亡 台中教團喊獎金加碼

學校行政工作繁雜，兼任行政教師承受龐大壓力，各地學校上演「行政大逃亡」。桃園市日前宣布，在教師兼任行政，每人每月再加碼1...

行政職缺難補 校方無奈：有人做就好

校園行政工作繁瑣，公文量大，兼任行政教師人數逐年減少，每到暑假便上演「行政大逃亡」。台中一名國中校長指出，不少學校行政體...

氣氛熱鬧溫馨！瑞濱國小歲末才藝嘉年華登場 多元文化齊聚

新北市瑞芳區瑞濱國小於今(22)日舉辦「閃耀瑞濱嘉年華」歲末才藝演出，學生輪番登台展現平日學習成果，透過舞蹈、歌唱、脫口秀及戲劇等演出，呈現校園中共學共融的亮麗風貌，現場氣氛熱鬧溫馨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。