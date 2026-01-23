蛋糕疑似發霉…5學生吃結業式餐點身體不適 金門衛生局揪供應商缺失

金門縣金湖鎮某國小在本月20日訂購餐點麵包，並於結業式時發放給學童，沒想到其中草莓餡蛋糕疑似出現發霉等異樣，引發家長關切。金門縣府衛生局接獲通報後，立即啟動食品安全應變機制，派員前往供應商稽查，並同步掌握學生健康狀況。

衛生局表示，當日餐點共包含起司麵包、藍莓貝果及草莓餡蛋糕三項，經校方於1月21日彙整回報，共有5名學生反映身體不適，其中2人曾分別於1月20日及21日至不同診所就醫，一人診斷為感冒，另一人自述因食用起司麵包而就醫；其餘3名學生則出現腹痛、噁心等症狀，但未就醫，至1月23日止，5名學生皆未再出現不適情形，健康狀況已恢復正常。

針對疑似問題餐點，衛生局人員前往供應商進行全面稽查，現場檢視同批草莓餡蛋糕，未發現發霉等異常情形；不過，稽查過程中仍發現業者未完全落實食品良好衛生規範（GHP），包括冷藏、冷凍食材未分區存放且未覆蓋，作業區地面有麵粉與髒污未即時清理，兩名從業人員未能提出健康檢查報告，部分窗戶與設備器具清潔不足等多項缺失。

衛生局已要求業者限期改善，並責成其全面檢討製作流程與環境管理，強化自主管理機制，從原料來源、製程控管到保存條件全面把關，避免類似情況再度發生。

金門縣衛生局長李金治呼籲，校園餐飲供應攸關學童健康，業者務必落實自主衛生管理，學校師生或家長若發現餐點有異狀，應立即停止食用並通報衛生單位，共同守護校園飲食安全。

金門縣金湖鎮某國小在本月20日訂購餐點麵包，並於結業式時發放給學童，沒想到其中草莓餡蛋糕疑似出現發霉等異樣，金門縣府衛生局接獲通報後，立即啟動食品安全應變機制，派員前往供應商稽查。圖／金門縣衛生局提供