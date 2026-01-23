深耕棒球魂 陳瑩媒合獅子會捐助台東3國中

快訊

中央社／ 台東縣23日電
民進黨立委陳瑩23日委託父親、前台東縣長陳建年（右1），陪同國際獅子會300A1區台北市加盟獅子會，捐助經費給台東3所國中棒球隊，每校各新台幣10萬元，作為訓練及比賽經費。圖／中央社（陳瑩國會辦公室提供）
立委陳瑩媒合獅子會捐助經費給台東3所國中的棒球隊，希望延續家族對台東棒球的深耕，幫助學子圓棒球夢。

今天下午民進黨籍立法委員陳瑩委託父親、前台東縣長陳建年，陪同國際獅子會300A1區台北市加盟獅子會，捐助經費給台東新生國中、卑南國中及泰源國中棒球隊，每校各捐新台幣10萬元，用於訓練及比賽經費。

陳瑩透過新聞稿表示，台東長期被譽為台灣棒球明星的搖籃，孕育出無數優秀選手，如林昱珉、潘傑楷、邱智呈等在國際賽場上展現耀眼實力，皆源自基層的堅實根基。但基層棒球隊在訓練與比賽資源上，仍面臨不足的困境。

她表示，為協助台東基層棒球穩定發展，被譽為「棒球傳教士」的祖父陳耕元及父親陳建年都曾致力推廣，讓台東少棒隊達百餘隊。她接續家族精神，媒合「國際獅子會300A1區台北市加盟獅子會」，捐助台東新生國中、卑南國中及泰源國中棒球隊經費。

同時擔任台東縣棒球委員會主委的陳瑩指出，基層棒球是台東體育的根，唯有穩定投入，孩子才能安心追夢。「這不僅是資源的注入，更是對台東棒球靈魂的守護。」

陳瑩表示，她一直以行動深耕基層，希望透過民間力量的長期陪伴，讓基層棒球隊能夠穩定訓練、安心比賽，為台東培育更多優秀的棒球人才。「棒球不只是運動，更是台東孩子的夢想火炬，我們要讓它永不熄滅。」同時也期待政府與社會攜手，讓台東的棒球孩子站上更大的舞台。

獅子會 陳瑩 台東

