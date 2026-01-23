高雄鼓山高中美術班20周年 學生彩繪游泳池翻新社區地景

藝術不只掛在牆上，也能走進城市日常。高雄市立鼓山高中美術班成立20周年推動「鼓山游泳池彩繪計畫」，以海洋為創作主軸，學生僅花2天構思揮灑畫筆，讓柴山獼猴、鯨豚與浪花躍上牆面，為老泳池換上新風景，讓藝術教育從校園延伸到公共空間。

游泳池彩繪成果今天上午亮相，鼓山高中同步舉辦「大手牽小手・鼓山跨步走」美術班成果發表會，頒獎表揚彩繪競圖前3名及佳作學生，拿下第一名美術班三年級張薇恩與二年級許育瑋，只花2天就完成打底、畫草稿、上色。

作品中，一隻表情誇張、張大眼睛與嘴巴的獼猴站在衝浪板上，搭配翻湧浪花與星星圖案，畫面活潑吸睛，也成為現場焦點。

張薇恩說，這是她第一次在泳池看台圍牆創作大型彩繪，新鮮又有挑戰性，沒想到能獲獎很開心，她曾獲全國學生美展特優，今年透過特殊選才就讀台東大學美術產業學系，從小熱愛插畫創作，她期許自己未來持續深耕插畫領域朝專業發展。

校長廖俞雲指出，泳池彩繪創作行動分為入口意象牆與游泳池看臺圍牆兩大區域，入口區由美術班校友張翃榞協助設計，帶領青年藝術家共同創作，打造兼具專業感與親和力的迎賓門面。

看台圍牆由在校學生接力發想，透過彩繪盃競圖機制，從構想到實作一手包辦，作品中不只出現海豚、鯨魚等海洋生物，也巧妙融入柴山獼猴等野生動物。

廖俞雲表示，美術資優班成立20年來，深培育出不少在地青年藝術工作者，校友與母校間互動緊密，這次由畢業校友與在校學生「大手牽小手」投入社區服務，不僅是世代傳承，也讓學生學習如何用專業回饋社會。

高雄市鼓山高中美術班20周年，學生彩繪游泳池翻新社區地景。圖／教育局提供