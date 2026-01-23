澎湖馬公高中觀光科成果發表 學生以飛機餐分享「旅程」

快訊

中央社／ 澎湖縣23日電
澎湖馬公高中觀光事業科學子23日以登機啟航的「旅程」為主題，展出3年來在觀光領域學習歷程與成果，更精製「飛機餐」分送給在場賓客享用。圖／中央社
澎湖馬公高中觀光事業科學子23日以登機啟航的「旅程」為主題，展出3年來在觀光領域學習歷程與成果，更精製「飛機餐」分送給在場賓客享用。圖／中央社

澎湖馬公高中觀光事業科學生今天以登機啟航的「旅程」為主題，展出3年來在觀光領域的學習歷程與成果，作為畢業的最佳獻禮，並精心製作「飛機餐」分送與會來賓分享。

馬公高中觀光事業科畢業成果展以「旅程」為主題，今天在校內專科教室登場，包括馬公市長黃健忠、縣府教育處副處長李靜嵐、校長石仲哲及觀光旅遊界人士與會，齊祝學子未來在澎湖觀光餐旅領域發光發熱，並在「忠孝飛揚 夢想啟航」留言板上寫下祝福。

馬公高中觀光科主任洪子涵表示，今年共有2班、28名應屆畢業生，今天特別利用休業日，以別緻的登機啟航「旅程」方式辦理畢業成果展，象徵學子們未來飛得愈高、愈遠。最特別的是，學生們跳脫以往年的辦桌形式，學以致用調製料理，包含日式豬排飯等「飛機餐」，並以機艙送餐方式分送給現場賓客享用，呼應「旅程」主題，讓與會人士留下深刻印象。

澎湖縣馬公高中觀光事業科畢業成果展23日以「旅程」為主題在校內專科教室展出，各界熱情參與，不少人也在「忠孝飛揚 夢想啟航」留言板上寫下祝福心意。圖／中央社
澎湖縣馬公高中觀光事業科畢業成果展23日以「旅程」為主題在校內專科教室展出，各界熱情參與，不少人也在「忠孝飛揚 夢想啟航」留言板上寫下祝福心意。圖／中央社
澎湖縣馬公高中觀光事業科23日天以登機啟航的「旅程」為主題舉辦畢業成果展，展出學生們3年來在觀光領域的學習歷程與成果。圖／中央社
澎湖縣馬公高中觀光事業科23日天以登機啟航的「旅程」為主題舉辦畢業成果展，展出學生們3年來在觀光領域的學習歷程與成果。圖／中央社

