中小學補課3天後迎寒假 校安中心維持24小時值勤
中小學1月21日到23日「補行上課」3天後，即將迎來寒假與春節假期。教育部今天表示，學生假期間若發生緊急事件，各校仍應依法通報，校安中心將維持24小時值勤。
今年的農曆春節假期比較晚，原本中小學寒假結束後、114學年度第2學期開學後3天（原訂2月11日到13日），才要放春節假期。教育部於是調整行事曆，改在第1學期結束後的1月21日到23日先「補行上課」，讓假期得以連續。
今天的課程結束後，中小學要到2月23日才上課，學生有整整一個月的假期。教育部發布新聞稿，提醒學校教職員、家長一同留意孩子假期間的生活。
教育部列出寒假期間安全注意事項共13件，要求各校加強預防措施，包括網路平台的詐騙、色情應召、學生擔任詐欺車手等，也提醒留意學生假期間的交通、工讀、活動安全。
寒假期間也是學生接觸毒品的高危險期，教育部指出，近期警方查獲大麻、依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）混入電子煙的案件驟增，建議家長關注學生的交友狀況，避免因好奇而誤用。
教育部表示，國民及學前教育署校安中心在假期期間，維持每天24小時值勤，與各校校安人員保持密切聯繫，確保學生遇到突發狀況時，都能及時獲得協助與支援。
▪整理包／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪不只考生覺得難！學測國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝
▪建中墾丁畢旅「吃冷菜」只有水果是溫的 業者喊冤：時間差的問題
▪成績未出…學測生想考牙醫系已「預備重考」遭反對 網建議：還有分科
▪北一女校長也去考學測 誠實曝心得：自然寫不完、數A會的不多
▪ChatGPT、Gemini挑戰115學測 這款AI「幾乎全對」根本是學霸
▪名校光環是投胎紅利？她考上北一女才驚覺落差：全班只有我爸是工人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言