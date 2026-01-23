中小學補課3天後迎寒假 校安中心維持24小時值勤

快訊

中央社／ 台北23日電

小學1月21日到23日「補行上課」3天後，即將迎來寒假與春節假期。教育部今天表示，學生假期間若發生緊急事件，各校仍應依法通報，校安中心將維持24小時值勤。

今年的農曆春節假期比較晚，原本中小學寒假結束後、114學年度第2學期開學後3天（原訂2月11日到13日），才要放春節假期。教育部於是調整行事曆，改在第1學期結束後的1月21日到23日先「補行上課」，讓假期得以連續。

今天的課程結束後，中小學要到2月23日才上課，學生有整整一個月的假期。教育部發布新聞稿，提醒學校教職員、家長一同留意孩子假期間的生活。

教育部列出寒假期間安全注意事項共13件，要求各校加強預防措施，包括網路平台的詐騙、色情應召、學生擔任詐欺車手等，也提醒留意學生假期間的交通、工讀、活動安全。

寒假期間也是學生接觸毒品的高危險期，教育部指出，近期警方查獲大麻、依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）混入電子煙的案件驟增，建議家長關注學生的交友狀況，避免因好奇而誤用。

教育部表示，國民及學前教育署校安中心在假期期間，維持每天24小時值勤，與各校校安人員保持密切聯繫，確保學生遇到突發狀況時，都能及時獲得協助與支援。

