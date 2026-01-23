建中墾丁畢旅「吃冷菜」只有水果是溫的 業者喊冤：時間差的問題

建國中學近日舉辦3天2夜的畢業旅行，安排學生在墾丁某間合菜餐廳用餐，不過卻有學生反映，當時每道菜都是冷的，只有水果是溫的，氣得學生們紛紛湧入店家的Google評論刷一星負評，但業者也出面喊冤，雙方各執一詞。

畢旅的第一天晚上，學校安排學生到該間餐廳用餐，當時的菜色包括螢光咖哩、獅子頭、雞腿、海茸等，水果則是柳丁。學生們不滿表示，當晚的菜色都是冷的，僅有水果是溫的，氣得湧入店家Google Maps評論狂刷1星負評。

根據「中時新聞網」報導，業者表示當天上菜時間較早，等到學生們全部入座後才開動，因此出現「時間差」的問題，導致菜因天冷而涼掉，且當天校方有來現場確認過，確定每道菜都是熱的。另外柳丁的部分，則可能是放在蒸魚旁邊，因此有熱氣才變溫。

不過業者的回覆，部分學生仍不買單，質疑店家是直到看見負評，隔天才改成分次上菜，並使用酒精膏保溫。而目前Google Maps的評論，疑似因大量負評短時間湧入，觸發Google評論機制，留言已被刪除。