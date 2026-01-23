快訊

行政職缺難補 校方無奈：有人做就好

聯合報／ 記者余采瀅簡慧珍／連線報導

校園行政工作繁瑣，公文量大，兼任行政教師人數逐年減少，每到暑假便上演「行政大逃亡」。台中一名國中校長指出，不少學校行政體系幾乎每年都是新手上陣，缺乏挑選合適人才的空間，僅求有人頂上職務就好，影響教學品質，也衝擊校務運作。

彰化縣教師工會抽樣統計，中型國中（學生600至800人）每年收到約4400件公文，千人以上學校則翻倍，上述統計未計發文、開會、撰寫報告的時間，可見行政人員工作負荷之沉重。

教師團體已向教育部提出建議，行政採購等非教學相關工作應另聘專人處理，例如學校午餐秘書，逐步將非教育專業事項從教師兼任行政工作中剔除，以免跨領域任務影響教學並增加責任風險。

台中市議會國民黨議員李中表示，許多政策與政令宣導直接送至學校，行政人員光處理公文就應接不暇，甚至被要求配合辦理，建議相關部門應先通知各縣市教育局，由教育局篩選再下達學校，以減輕行政負擔。

民進黨議員王立任則提出，除了補足專任行政人力，應因應少子化減少班級學生數，降低教師帶班壓力，使兼任行政教師更有餘力兼顧教學與行政工作。

有國中校長表示，各校行政職缺難以填補，尤其暑假期間最為頭痛，需四處拜託教師兼任行政，甚至有學校採輪流抽籤或作為教師甄選條件。

另有國小主任說，國中小學向來被視為公部門人力資源庫，從全國運動會到頒獎典禮，第一個想到的都是學校支援。行政人員接獲公文時，常得拜託教師協助，「上級一張嘴，基層跑斷腿」成了常態。

