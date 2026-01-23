快訊

嬰兒奶粉食安風波：雀巢、拉克塔利斯自主下架商品有哪些？

學校行政大逃亡 台中教團喊獎金加碼

聯合報／ 記者余采瀅朱冠諭／連線報導
學校行政工作繁雜，兼任行政教師承受龐大壓力，各地學校上演「行政大逃亡」。圖／台中市政府提供
學校行政工作繁雜，兼任行政教師承受龐大壓力，各地學校上演「行政大逃亡」。圖／台中市政府提供

學校行政工作繁雜，兼任行政教師承受龐大壓力，各地學校上演「行政大逃亡」。桃園市日前宣布，在教師兼任行政，每人每月再加碼1000元行政獎金；台中教團喊話市長盧秀燕跟進，市府表示「暫無回應！」民進黨議員決定提案，建議中市府比照桃園。

桃園市長張善政21日宣布，行政獎金自去年9月起溯及既往發放，受惠教師約4568人。黃姓教師指出，加碼金額雖不高，但至少政府開始重視，減少不必要行政業務，比加薪更有吸引力。

台中市教育產業工會理事長林碩杰表示，近年來學校行政業務日益繁重，教育部雖推動「行政減量」，但實際工作量卻不斷增加。兼任校長、組長或主任的教師往往假日也需處理公務，付出與回報嚴重不成比例，導致行政人員難尋，校園出現「行政大逃亡」現象。

林碩杰指出，高雄、台北及桃園等地均已加碼行政獎金，有助提升兼任行政教師士氣與工作穩定度，也鼓勵更多教師願意承擔行政職務，確保校務運作順暢。但台中尚未跟進，他呼籲市長盧秀燕應同步加碼，以實際行動肯定第一線教育人員的付出。

民進黨議員陳雅惠說，台中第一線行政教師常被公文、評鑑及通報壓得喘不過氣，行政減量變成加量，卻未給予實際支持，她將提案建議中市府跟進桃園市加碼。

議員黃守達也指出，市長盧秀燕常以「台中教育預算占比最高」自豪，但免費營養午餐落後，加碼行政獎金更未跟上，呼籲市府從善如流。

若比照台北、高雄或桃園方案，台中市估算，所需經費約1億1680萬元。市府對於教育團體及議員的建議僅表示感謝，暫未回應。

教育局人員則指出，行政獎金屬長期經常性支出，推動需考量財政結構、政策永續性及資源配置，市府建議中央應統一調整，以維制度公平性，不宜由各縣市單獨喊價。

