百年小學開啟感官新學習！安坑國小首創「行走的美術館」特展前進校園

聯合報／ 記者黃仕揚/台北即時報導
展覽跨越百年時空，從1851年浮世繪原作對話1899年創校的安坑國小。圖/安坑國小提供
展覽跨越百年時空，從1851年浮世繪原作對話1899年創校的安坑國小。圖/安坑國小提供

走過127年歷史的新店區安坑國小，正上演一場翻轉美育的實踐。作為1899年創辦的第一批公學校之一，安坑國小由校長陳玉芳與「行走的美術館」策展人吳滋懿老師共同策展，正式開啟首創「行走入校園」計畫，這場名為「穿越176年：從浮世繪到安坑，跟著娃娃看世界」的特展，從1851年的浮世繪原作為起點，將專業美術館功能與校園教務體制深度共構，打造出具備歷史深度與感知溫度的校園美育新模式。

本次展覽將當代藝術的「玩偶」語彙轉化為學生的學習橋樑，校長陳玉芳更率先帶著女兒的「北一女玩偶」參與「娃娃留宿美術館」活動，激發學生帶著心愛玩偶入館對話。參觀之後的學生們，都很有自信的說：「我有去過美術館！叫做娃娃美術館，而且這個美術館就在安坑國小。」；吳滋懿老師則表示，「參觀過娃娃美術館的學生會獲得3把神秘的鑰匙，用這3把鑰匙能讓你在世界各大博物館參觀如同超級貴賓的體驗。」

展覽核心在於極其珍貴的「原作入校」體驗，現場展出包括1851年三代歌川豐國的浮世繪真跡、大正時期歌譜及當代大師作品。吳滋懿老師強調，「入校美術館」的結構設計本身就是一個可以被複製到各個校園的體驗模組，透過直視原作帶來的感官震撼，這種直觀的學習體會遠超課本或螢幕複製圖。

此外，展品實體則梳理了台灣的獨特定位，例如從安坑作為世界玩具材料來源的「樟木林業」，連結至日本浮世繪與當代動漫，就把樟木搬到展覽裡，學生們得知樟腦可以製成賽璐珞片時，都感到不可思議！同時，國立故宮博物院南部院區也提供套印組，蓋完最後一個套色時，學生都驚呼太美了。

由吳滋懿老師創作的「行走的美術館」自2025年起至今，已接待超過2,800人次，此次計畫不僅帶來展品，更具備完整的軟硬體支持，包括專題座談、精選繪本閱讀區、可觸摸體驗的「感知美術館」區，以及為校內老師提供的學習單與遊戲，讓藝術教育深度紮根。展覽更強調跨世代參與，特別邀請教育部青年百億計畫得主鄭捷安、林睦容分別進行樟木手作教學與生態研究觀察，透過這場共構實驗引導學生練習「自我敘事」，發展出足以對話世界的感官自信與文化認同。

●特展：從浮世繪到安坑：跟著娃娃看世界

●日期：1/13~1/23 (校內限定)

套色印章體驗讓學生印象深刻。圖/安坑國小提供
套色印章體驗讓學生印象深刻。圖/安坑國小提供
展覽跨越百年時空，從1851年浮世繪原作對話1899年創校的安坑國小。圖/安坑國小提供
展覽跨越百年時空，從1851年浮世繪原作對話1899年創校的安坑國小。圖/安坑國小提供
東京名所浮世繪。圖/安坑國小提供
東京名所浮世繪。圖/安坑國小提供
「娃娃留宿美術館」活動，激發學生帶著心愛玩偶入館對話。圖/安坑國小提供
「娃娃留宿美術館」活動，激發學生帶著心愛玩偶入館對話。圖/安坑國小提供

