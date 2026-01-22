快訊

汐止區東山國小學習成果博覽會 展現學生多元學習能量

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
透過活動激發學生的學習熱情，提升他們的自信心，並讓家長與社區共同見證孩子們的成長與進步。圖／觀天下有線電視提供
透過活動激發學生的學習熱情，提升他們的自信心，並讓家長與社區共同見證孩子們的成長與進步。圖／觀天下有線電視提供

為了讓孩子多元展能，汐止區東山國小舉辦「東山 New (扭)動力：學習成果博覽會」，包括舞台表演、靜態的作品展覽，以及孩子們上課學習歷程分享，成果發表會不僅是學生學習的總結，更是家長與社區共同參與、見證孩子成長的重要時刻，並且特別邀請汐止地區幼兒園的大班幼生及家長參與，強化學校與在地社區的連結。

東山國小校長黃丞傑表示，本次活動的主題「東山 New (扭)動力」寓意著學校在課程上不斷創新與突破，透過多元的學習方式，讓學生在知識的海洋中探索與成長。在全球視野與公民素養方面，學校結合聯合國永續發展目標，進行「SDGs倡議行動」，讓學生展現對國際議題及居住環境的覺察。透過平板學習體驗及各類藝文社團的展演，學生展示科技應用與語言藝術的知識整合成果，不僅是對學習成果的展示，更是對未來社會責任的承擔。

活動中，學生有機會參與多元的動態舞台表演，展現潛能與自信。安排的踢踏舞、打擊樂社、表演藝術及英語歌唱等節目，讓學生在舞台上展現肢體動能與團隊合作精神。另外，快閃活動如「直排輪」、「花式足球」與「光影劇場」的表演，打破傳統舞台的限制，讓學生在校園的不同角落注入活力與驚喜。在活動的設計上，學校特別注重學生的自主領導能力，不僅是表演者，更擔任導覽員及司儀，透過實際服務與引導來賓，展現溝通與領導能力。這樣的安排不僅提升自信心，也在實踐中學習到更多的知識與技能。

東山國小學生說，這次成果展負責了司儀以及班上的「SDGs倡議行動」、高第的魔法建築的報告和黑光劇，其中最喜歡的是黑光劇，因為可以跟大家一起合作，雖然，會有一點小失誤，但是非常的有趣。也很喜歡這次的成果發表，因為可以跟大家一起表演，還可以到各班去參觀，而且也可以讓很多人來參觀學校。

黃丞傑校長表示：本次活動不僅是一場學生展示學習成果的盛會，更是一次全校師生共同努力的結晶。透過這樣的活動，學校希望能夠激發學生的學習熱情，提升他們的自信心，並讓家長與社區共同見證孩子們的成長與進步。期待在活動當天，能夠看到每位學生在舞台上自信的笑容，讓我們共同期待這場學習的盛宴。

