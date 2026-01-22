氣氛熱鬧溫馨！瑞濱國小歲末才藝嘉年華登場 多元文化齊聚

新北市瑞芳區瑞濱國小於今(22)日舉辦「閃耀瑞濱嘉年華」歲末才藝演出，學生輪番登台展現平日學習成果，透過舞蹈、歌唱、脫口秀及戲劇等演出，呈現校園中共學共融的亮麗風貌，現場氣氛熱鬧溫馨。

校方希望透過舞台展演，讓學生認識自身文化，也學會欣賞他人的差異，進而培養包容與尊重的態度，讓每一位孩子都能在校園中感受到被肯定與支持的力量。

瑞濱國小校長梁淑媛指出，學校致力於培養學生具備「創造力、表達力與團隊力」，鼓勵孩子勇於展現想法、自在表達自我，並在合作中學習成長。此次歲末才藝嘉年華不僅是學習成果的展現，也看見學生自主學習與團隊合作的亮眼表現，讓師長與家長都感到十分欣慰。