快訊

車上載滿運動飲料 國一南下苗栗頭份路段火燒車回堵2公里

影／小貨車突燒成火球 國一頭份南下路段火勢猛烈車流回堵

金管會再對壽險開罰 新壽不動產取得與開發違反內控遭罰395萬元

氣氛熱鬧溫馨！瑞濱國小歲末才藝嘉年華登場 多元文化齊聚

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
歲末才藝嘉年華不僅是學習成果的展現，也看見學生自主學習與團隊合作的亮眼表現。圖／觀天下有線電視提供
歲末才藝嘉年華不僅是學習成果的展現，也看見學生自主學習與團隊合作的亮眼表現。圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳區瑞濱國小於今(22)日舉辦「閃耀瑞濱嘉年華」歲末才藝演出，學生輪番登台展現平日學習成果，透過舞蹈、歌唱、脫口秀及戲劇等演出，呈現校園中共學共融的亮麗風貌，現場氣氛熱鬧溫馨。

校方希望透過舞台展演，讓學生認識自身文化，也學會欣賞他人的差異，進而培養包容與尊重的態度，讓每一位孩子都能在校園中感受到被肯定與支持的力量。

瑞濱國小校長梁淑媛指出，學校致力於培養學生具備「創造力、表達力與團隊力」，鼓勵孩子勇於展現想法、自在表達自我，並在合作中學習成長。此次歲末才藝嘉年華不僅是學習成果的展現，也看見學生自主學習與團隊合作的亮眼表現，讓師長與家長都感到十分欣慰。

瑞芳 才藝 校園 脫口秀 舞台

延伸閱讀

小時候被逼！網點3項「無用才藝」長大驚覺超實用：沒白學

影／台中神岡紅豆餅阿姨送暖217顆 鼓勵才藝隊學生

曾是台南最大眷戶 永康首辦眷村年貨嘉年華百餘攤懷舊年味

里長帶頭掃街 瑞芳區吉慶里環境大掃除展行動力

相關新聞

2025高三生TOEIC成績統計公布 頂標871分、均標655分

TOEIC台灣區總代理忠欣公司今日公布2025年台灣高三學生TOEIC成績統計，數據顯示高三生在聽力與閱讀表現均達優異水...

氣氛熱鬧溫馨！瑞濱國小歲末才藝嘉年華登場 多元文化齊聚

新北市瑞芳區瑞濱國小於今(22)日舉辦「閃耀瑞濱嘉年華」歲末才藝演出，學生輪番登台展現平日學習成果，透過舞蹈、歌唱、脫口秀及戲劇等演出，呈現校園中共學共融的亮麗風貌，現場氣氛熱鬧溫馨。

汐止區東山國小學習成果博覽會 展現學生多元學習能量

為了讓孩子多元展能，汐止區東山國小舉辦「東山 New (扭)動力：學習成果博覽會」，包括舞台表演、靜態的作品展覽，以及孩子們上課學習歷程分享，成果發表會不僅是學生學習的總結，更是家長與社區共同參與、見證孩子成長的重要時刻，並且特別邀請汐止地區幼兒園的大班幼生及家長參與，強化學校與在地社區的連結。

影／青少年憂鬱症 彰醫三方合作治癒國二生社交恐懼和拒學

彰化縣1名國二男生情緒從偶而低落到明顯焦慮、失眠，進而社交退縮到拒學，同學、好友來探望，他在房間沒理由的不肯出來見面，學...

結合愛心商家照顧弱勢家庭學童餐食 竹市「呷熊飽」寒假不間斷

為照顧弱勢家庭學童餐食需求，新竹市府持續推展「呷熊飽」餐食補助計畫，在即將來臨的寒假期間，以公私協力方式結合300多家在...

高鐵苗栗站好暖心 資助造橋鄉龍昇國小50位師生出遊

高鐵苗栗站深耕在地、關懷學童，資助苗栗縣造橋鄉的龍昇國小50位學童及師長搭乘高鐵前往嘉義故宮南院，展開一趟文化之旅；今天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。