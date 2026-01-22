快訊

削骨拔智齒苦幹1.5小時仍失敗 別人花10秒…牙醫師被求償20萬

川普對格陵蘭「終極方案」！傳加碼每人發3000萬 但有1前提

免費好康不要貪！LINE曝最新盜帳號手法 要這資訊「就是詐騙」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／青少年憂鬱症 彰醫三方合作治癒國二生社交恐懼和拒學

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
青少年憂鬱症常常被誤認為是青春期孩子正常情緒反應。圖／衛福部彰化醫院提供
青少年憂鬱症常常被誤認為是青春期孩子正常情緒反應。圖／衛福部彰化醫院提供

彰化縣1名國二男生情緒從偶而低落到明顯焦慮、失眠，進而社交退縮到拒學，同學、好友來探望，他在房間沒理由的不肯出來見面，學業成績一落千丈，經家庭、學校、醫療團隊三方合作，使用藥物與認知行為的治療，協助他重返正常生活，迎接快樂寒假。

衛福部彰化醫院精神科去年10月初，接到學生家長請求幫助討厭上學的孩子。精神科醫師葉騰尹今表示，這名國二男生成績優異，因同儕相處的人際關係問題遭師長責罵，易怒、專注力下降、激烈情緒反應越來越明顯，接著以肚子痛、頭痛或噁心等身體症狀拒學，大幅減少出門次數，同學好友來探視就在房間不肯見面，家人稱有一次出門遇到熟人，他緊張到要求立刻帶他離開現場。

葉騰尹說，國二生個案並非特例，根據醫療觀察，青少年憂鬱症比例隨年齡增長而顯著上升，初期容易被師長以「心情不好」而忽略，成為隱形風暴的開端，若不積極治療將影響學業、人際關係與生活等各方面，且青少年憂鬱往往衍生拒學症狀，需要耐心與多方合作的治療。

葉騰尹指出，青少年憂鬱症治療方式須藥物與心理支持雙管齊下，藥物可幫助穩定大腦神經傳導物質，通常需持續6個月以上以降低復發風險，認知行為治療協助孩子辨識負面的思考模式，建立健康的因應機制，此外，醫療團隊與家庭溝通親子互動技巧，學校提供行政彈性，多方合作幫孩子逐步適應回校節奏，重返生活常軌。

衛福部彰化醫院精神科醫師葉騰尹說明青少年憂鬱症。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院精神科醫師葉騰尹說明青少年憂鬱症。記者簡慧珍／攝影

憂鬱症 人際關係 青少年

延伸閱讀

曾智希8點檔演到「憂鬱症」上身 內衣外露南半球震撼畫面現形

幫工作加分！3生肖最擅長經營人際關係 屬兔根本人脈富翁

中年憂鬱不只影響當下 研究揭6種症狀可能增加未來失智症風險

兄弟棄養父親、只剩他一人送終！曹西平當年為顧老父與手足對簿公堂

相關新聞

2025高三生TOEIC成績統計公布 頂標871分、均標655分

TOEIC台灣區總代理忠欣公司今日公布2025年台灣高三學生TOEIC成績統計，數據顯示高三生在聽力與閱讀表現均達優異水...

影／青少年憂鬱症 彰醫三方合作治癒國二生社交恐懼和拒學

彰化縣1名國二男生情緒從偶而低落到明顯焦慮、失眠，進而社交退縮到拒學，同學、好友來探望，他在房間沒理由的不肯出來見面，學...

結合愛心商家照顧弱勢家庭學童餐食 竹市「呷熊飽」寒假不間斷

為照顧弱勢家庭學童餐食需求，新竹市府持續推展「呷熊飽」餐食補助計畫，在即將來臨的寒假期間，以公私協力方式結合300多家在...

高鐵苗栗站好暖心 資助造橋鄉龍昇國小50位師生出遊

高鐵苗栗站深耕在地、關懷學童，資助苗栗縣造橋鄉的龍昇國小50位學童及師長搭乘高鐵前往嘉義故宮南院，展開一趟文化之旅；今天...

詐欺假釋女拿假教師證應徵國中教師 中市教育局：未被學校錄取

台中李姓女子未通過教師檢定、不具合格教師資格，但為參加石崗國中代理教師甄試，竟持多年前花5000元從雅虎拍賣取得的偽造證...

免費營養午餐全台搶進 教師調薪方案卻乏人問津

中央與地方政府近期相繼端出教育政策「大禮包」。教育部宣布調升公立中小學導師費、鐘點費，並增設行政工作獎金；台北市也宣布公私立國中小營養午餐全面免費，同步加碼兼任行政與導師獎勵。表面看來，政府終於正視師資荒並祭出具體解方，但後來的政策走向，卻讓調薪美意嚴重失焦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。