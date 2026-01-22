影／青少年憂鬱症 彰醫三方合作治癒國二生社交恐懼和拒學
彰化縣1名國二男生情緒從偶而低落到明顯焦慮、失眠，進而社交退縮到拒學，同學、好友來探望，他在房間沒理由的不肯出來見面，學業成績一落千丈，經家庭、學校、醫療團隊三方合作，使用藥物與認知行為的治療，協助他重返正常生活，迎接快樂寒假。
衛福部彰化醫院精神科去年10月初，接到學生家長請求幫助討厭上學的孩子。精神科醫師葉騰尹今表示，這名國二男生成績優異，因同儕相處的人際關係問題遭師長責罵，易怒、專注力下降、激烈情緒反應越來越明顯，接著以肚子痛、頭痛或噁心等身體症狀拒學，大幅減少出門次數，同學好友來探視就在房間不肯見面，家人稱有一次出門遇到熟人，他緊張到要求立刻帶他離開現場。
葉騰尹說，國二生個案並非特例，根據醫療觀察，青少年憂鬱症比例隨年齡增長而顯著上升，初期容易被師長以「心情不好」而忽略，成為隱形風暴的開端，若不積極治療將影響學業、人際關係與生活等各方面，且青少年憂鬱往往衍生拒學症狀，需要耐心與多方合作的治療。
葉騰尹指出，青少年憂鬱症治療方式須藥物與心理支持雙管齊下，藥物可幫助穩定大腦神經傳導物質，通常需持續6個月以上以降低復發風險，認知行為治療協助孩子辨識負面的思考模式，建立健康的因應機制，此外，醫療團隊與家庭溝通親子互動技巧，學校提供行政彈性，多方合作幫孩子逐步適應回校節奏，重返生活常軌。
