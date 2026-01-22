聽新聞
2025高三生TOEIC成績統計公布 頂標871分、均標655分
TOEIC台灣區總代理忠欣公司今日公布2025年台灣高三學生TOEIC成績統計，數據顯示高三生在聽力與閱讀表現均達優異水準。忠欣公司指出，2025年高三生的TOEIC聽力與閱讀測驗成績頂標為871分、前標803分、均標655分，顯示高中職階段為英語實力累積的關鍵期。
在2025年台灣高三學生TOEIC分項成績表現上，高三生聽力部分頂標為455分、前標420分、均標345分；閱讀部分頂標達426分、前標390分、均標310分。忠欣公司表示，高三學生透過長期英語學習與升學準備，展現出扎實的英語實力。
忠欣公司分析，取得TOEIC成績不僅能充實學習歷程檔案，為大學申請入學增添優勢，入學後亦可依據成績抵免英語必修學分、申請外語證照獎學金，甚至作為出國交換學生的英語能力證明。
針對升學備審資料需求，忠欣公司今年度第一場「TOEIC專案考－高中職專場」將於1月24日登場，2月8日及3月8日場次也持續開放報名，對象為15歲以上、未滿19歲之高中職學生。
