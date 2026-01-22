快訊

削骨拔智齒苦幹1.5小時仍失敗 別人花10秒…牙醫師被求償20萬

川普對格陵蘭「終極方案」！傳加碼每人發3000萬 但有1前提

免費好康不要貪！LINE曝最新盜帳號手法 要這資訊「就是詐騙」

聽新聞
0:00 / 0:00

2025高三生TOEIC成績統計公布 頂標871分、均標655分

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
TOEIC高中職專案考周六登場。圖／忠欣公司提供
TOEIC高中職專案考周六登場。圖／忠欣公司提供

TOEIC台灣區總代理忠欣公司今日公布2025年台灣高三學生TOEIC成績統計，數據顯示高三生在聽力與閱讀表現均達優異水準。忠欣公司指出，2025年高三生的TOEIC聽力與閱讀測驗成績頂標為871分、前標803分、均標655分，顯示高中職階段為英語實力累積的關鍵期。

在2025年台灣高三學生TOEIC分項成績表現上，高三生聽力部分頂標為455分、前標420分、均標345分；閱讀部分頂標達426分、前標390分、均標310分。忠欣公司表示，高三學生透過長期英語學習與升學準備，展現出扎實的英語實力。

忠欣公司分析，取得TOEIC成績不僅能充實學習歷程檔案，為大學申請入學增添優勢，入學後亦可依據成績抵免英語必修學分、申請外語證照獎學金，甚至作為出國交換學生的英語能力證明。

針對升學備審資料需求，忠欣公司今年度第一場「TOEIC專案考－高中職專場」將於1月24日登場，2月8日及3月8日場次也持續開放報名，對象為15歲以上、未滿19歲之高中職學生。

英語能力 升學 英文

延伸閱讀

輕忽中耳炎釀悲劇 併發膽脂瘤致聽力與顏面神經損傷

當心「耳中風」聽力師提醒突發性聽力損失72小時是關鍵

台積電嘉義廠3千員工將進駐 嘉科實中入學門愈來愈窄

台中私立中學不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃園、竹市私校考試總整理

相關新聞

2025高三生TOEIC成績統計公布 頂標871分、均標655分

TOEIC台灣區總代理忠欣公司今日公布2025年台灣高三學生TOEIC成績統計，數據顯示高三生在聽力與閱讀表現均達優異水...

影／青少年憂鬱症 彰醫三方合作治癒國二生社交恐懼和拒學

彰化縣1名國二男生情緒從偶而低落到明顯焦慮、失眠，進而社交退縮到拒學，同學、好友來探望，他在房間沒理由的不肯出來見面，學...

結合愛心商家照顧弱勢家庭學童餐食 竹市「呷熊飽」寒假不間斷

為照顧弱勢家庭學童餐食需求，新竹市府持續推展「呷熊飽」餐食補助計畫，在即將來臨的寒假期間，以公私協力方式結合300多家在...

高鐵苗栗站好暖心 資助造橋鄉龍昇國小50位師生出遊

高鐵苗栗站深耕在地、關懷學童，資助苗栗縣造橋鄉的龍昇國小50位學童及師長搭乘高鐵前往嘉義故宮南院，展開一趟文化之旅；今天...

詐欺假釋女拿假教師證應徵國中教師 中市教育局：未被學校錄取

台中李姓女子未通過教師檢定、不具合格教師資格，但為參加石崗國中代理教師甄試，竟持多年前花5000元從雅虎拍賣取得的偽造證...

免費營養午餐全台搶進 教師調薪方案卻乏人問津

中央與地方政府近期相繼端出教育政策「大禮包」。教育部宣布調升公立中小學導師費、鐘點費，並增設行政工作獎金；台北市也宣布公私立國中小營養午餐全面免費，同步加碼兼任行政與導師獎勵。表面看來，政府終於正視師資荒並祭出具體解方，但後來的政策走向，卻讓調薪美意嚴重失焦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。