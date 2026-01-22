高雄熊本教育合作升級 仁武高中締結日本姊妹校

快訊

中央社／ 高雄22日電

高雄市政府教育局18日受邀參加日本「熊本教育週」活動，19日見證高雄市立仁武高級中學與熊本市立千原台高等學校締結姊妹校，再寫台日教育合作新頁，深化兩地教育合作關係。

教育局今天透過新聞稿表示，教育局應熊本市教育委員會邀請，參與「熊本教育週（KumamotoEducation Week, KEW）」系列活動，透過座談對話，分享重要教育政策及國際教育推動成果。

教育局說，這次也參訪熊本市教育中心及多所具特色課程學校，實地了解熊本市在ICT（資訊與通訊科技）教育推動、課程設計與教學創新做法，透過課堂觀摩與現場交流，體驗各校如何將多元主題融入教學內容。

KEW聚焦教育數位轉型、跨界合作與學生表達等多元面向，展現熊本市在教育創新與城市教育治理推動成果。

教育局表示，後續將與熊本市持續推動師生互訪、線上共學與專題交流等多元合作，結合雙語教育、數位學習與SDGs等議題，落實「讓世界看見高雄、讓高雄的孩子走向世界」教育願景。

此外，教育局也見證仁武高中與千原台高等學校締結姊妹校，未來將在課程交流、學生學習及文化理解等層面交流與合作。

熊本 教育局 高雄市

2025高三生TOEIC成績統計公布 頂標871分、均標655分

TOEIC台灣區總代理忠欣公司今日公布2025年台灣高三學生TOEIC成績統計，數據顯示高三生在聽力與閱讀表現均達優異水...

影／青少年憂鬱症 彰醫三方合作治癒國二生社交恐懼和拒學

彰化縣1名國二男生情緒從偶而低落到明顯焦慮、失眠，進而社交退縮到拒學，同學、好友來探望，他在房間沒理由的不肯出來見面，學...

結合愛心商家照顧弱勢家庭學童餐食 竹市「呷熊飽」寒假不間斷

為照顧弱勢家庭學童餐食需求，新竹市府持續推展「呷熊飽」餐食補助計畫，在即將來臨的寒假期間，以公私協力方式結合300多家在...

高鐵苗栗站好暖心 資助造橋鄉龍昇國小50位師生出遊

高鐵苗栗站深耕在地、關懷學童，資助苗栗縣造橋鄉的龍昇國小50位學童及師長搭乘高鐵前往嘉義故宮南院，展開一趟文化之旅；今天...

詐欺假釋女拿假教師證應徵國中教師 中市教育局：未被學校錄取

台中李姓女子未通過教師檢定、不具合格教師資格，但為參加石崗國中代理教師甄試，竟持多年前花5000元從雅虎拍賣取得的偽造證...

免費營養午餐全台搶進 教師調薪方案卻乏人問津

中央與地方政府近期相繼端出教育政策「大禮包」。教育部宣布調升公立中小學導師費、鐘點費，並增設行政工作獎金；台北市也宣布公私立國中小營養午餐全面免費，同步加碼兼任行政與導師獎勵。表面看來，政府終於正視師資荒並祭出具體解方，但後來的政策走向，卻讓調薪美意嚴重失焦。

