高雄熊本教育合作升級 仁武高中締結日本姊妹校
高雄市政府教育局18日受邀參加日本「熊本教育週」活動，19日見證高雄市立仁武高級中學與熊本市立千原台高等學校締結姊妹校，再寫台日教育合作新頁，深化兩地教育合作關係。
教育局今天透過新聞稿表示，教育局應熊本市教育委員會邀請，參與「熊本教育週（KumamotoEducation Week, KEW）」系列活動，透過座談對話，分享重要教育政策及國際教育推動成果。
教育局說，這次也參訪熊本市教育中心及多所具特色課程學校，實地了解熊本市在ICT（資訊與通訊科技）教育推動、課程設計與教學創新做法，透過課堂觀摩與現場交流，體驗各校如何將多元主題融入教學內容。
KEW聚焦教育數位轉型、跨界合作與學生表達等多元面向，展現熊本市在教育創新與城市教育治理推動成果。
教育局表示，後續將與熊本市持續推動師生互訪、線上共學與專題交流等多元合作，結合雙語教育、數位學習與SDGs等議題，落實「讓世界看見高雄、讓高雄的孩子走向世界」教育願景。
此外，教育局也見證仁武高中與千原台高等學校締結姊妹校，未來將在課程交流、學生學習及文化理解等層面交流與合作。
