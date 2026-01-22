結合愛心商家照顧弱勢家庭學童餐食 竹市「呷熊飽」寒假不間斷

為照顧弱勢家庭學童餐食需求，新竹市府持續推展「呷熊飽」餐食補助計畫，在即將來臨的寒假期間，以公私協力方式結合300多家在地愛心商家，透過發放餐券的實際行動，落實對弱勢民眾的溫暖照顧，讓面臨急難狀況致有餐食需求的弱勢民眾得以獲得基本的溫飽。

市長高虹安說，市府推動「呷熊飽」餐食補助計畫與300多家在地愛心店家合作，去年共有5260人次受惠。由主責社工、竹市三區區公所、學校、衛生局或相關社會福利團體評估家庭遭逢急難事由的弱勢家庭，經審核後發放每張面額100元的餐食券，讓民眾可持券前往竹市四大超商及合作的早餐店、便當店、麵包店、素食店、包子饅頭店、生鮮超市等地點兌換食物使用，以獲得基本飲食需求。

社會處長黃佳婷表示，許多弱勢家庭主要工作人口從事臨時工，因年節將近，工作機會變少間接影響家庭生計，而呷熊飽餐食服務在寒假不間斷，持續提供服務。

社會處表示，除了餐食服務外，市府也持續推動「愛心福利社」，去年共計1萬4250人次受惠。結合民間各界資源，以公私協力模式提供經濟弱勢家庭所需的物資，包含嬰幼兒用品類、成人用品類、生活百貨類、飲品沖泡類、罐頭泡麵類及食品雜貨類等六大類，經由社工依據家庭狀況評估申請後，及時提供愛心福利包、愛心福利卡或特殊物資（如營養品）等服務，以滿足民眾基本民生需求。

社會處分享，許多弱勢家庭主要工作人口從事臨時工，因氣候變化且年節將近，工作機會變少而間接影響家庭生計。5歲發展遲緩的小慈（化名）目前由母親獨自扶養，父親因案羈押中無法提供家庭經濟及照顧支持，現住處租屋已積欠數月房租，經由社工訪視評估後，除了核發餐食券外，也提供愛心福利社的暖被、年菜讓家戶好過冬。

社會處呼籲，若發現有學童三餐不繼、生活困難或家中出現變故，請通報市府社會處，將由社工協助評估並媒合相關資源，通報方式可撥打1999專線，或聯繫社會處社會救助與老人福利科03-5352653、5352657。此外也歡迎更多商家加入，一起與市府成為弱勢家庭最溫暖的後盾。 社會處長黃佳婷表示，許多弱勢家庭主要工作人口從事臨時工，因年節將近，工作機會變少間接影響家庭生計，而呷熊飽餐食服務在寒假不間斷，持續提供服務。圖／新竹市府提供