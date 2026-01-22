卑南國中60年桃花心木倒下 師生助變身木桌續伴學子

台東縣卑南國中1棵樹齡逾60年桃花心木，2年前遭颱風吹倒；學校當時保留樹幹，日前由學校木工組專班師生，歷時4個月創作成大型木桌，賦予老樹新生命，繼續陪伴師生。

卑南國中（前身卑南初級中學）於民國51年創校時，校園內種下2棵桃花心木，其中1棵於民國112年颱風海葵期間倒下，校方將樹木裁切保存，今年進一步結合學校原住民時尚設計美學實驗專班課程，由國三木工組師生共同創作大型木桌，兼具會議與餐敘功能。

木工指導老師謝萌峯今天告訴中央社記者，今年原住民美學專班以「原住民飲食文化」為課程主題，學生已完成餐具、餐椅、菜砧、菜櫥等作品，「吃飯沒有桌子好像不太行」，因此萌生製作餐桌的想法。

他說，他與3名木工組學生，歷時4個月創作，成品長約3.7公尺、寬約1.2公尺，採用全榫接結構，不使用螺絲與釘件，避免金屬在木材內部易受潮鏽蝕，影響使用年限，並特別設計可拆解式結構，方便未來校內空間調整或搬移。

謝萌峯表示，桃花心木色澤溫潤，隨著時間會愈顯沉穩，通常用於製作高級家具，要價不菲；課程核心不在於技術養成，而是觸發興趣與建立安全操作觀念。

學校目前將桌子放置校內多功能學習教室，作為會議桌使用。校長陳文靜表示，學生運用校內老樹創作完成木工品，具備學校歷史與故事脈絡，也藉此延續老樹生命價值。