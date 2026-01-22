高鐵苗栗站好暖心 資助造橋鄉龍昇國小50位師生出遊

高鐵苗栗站深耕在地、關懷學童，資助苗栗縣造橋鄉的龍昇國小50位學童及師長搭乘高鐵前往嘉義故宮南院，展開一趟文化之旅；今天一早，高鐵苗栗站長柯庸正特別在師生出發前送上祝福，希望此行能讓學生們親身體驗高鐵旅程，拓展不同的視野，累積生活經驗。

龍昇國小校長王世文表示，非常感謝台灣高鐵的愛心資助，讓這群平日因家庭結構或經濟條件受限的孩子，能以最高效率、最舒適的交通方式遊賞台灣，校方將以「對話、工作、遊戲、分享」的實驗教育主軸，幫助學童探索台灣珍貴的藝術瑰寶。

同行學童中，隔代教養的小貞難掩興奮地說，「以前只能在外面數車廂，沒想到今天我也能坐在裡面，謝謝高鐵讓我可以去看看故宮南院！」另一位單親家庭學童小凱也表示，「媽媽平時辛苦工作，很少機會遠行，這是我收到最棒的新年禮物！」

柯庸正則表示，看見孩子踏上月台時純真的笑容，是最動人的回饋。台灣高鐵不僅是串聯城鄉的交通工具，更是傳遞溫暖的載體，希望透過高鐵列車，不僅提供旅客舒適、便捷的旅運服務，更是傳遞愛與幸福的列車。