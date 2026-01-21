詐欺假釋女拿假教師證應徵國中教師 中市教育局：未被學校錄取

台中李姓女子未通過教師檢定、不具合格教師資格，但為參加石崗國中代理教師甄試，竟持多年前花5000元從雅虎拍賣取得的偽造證書，結果被教育部發現函送。台中市教育局表示，李女去年應聘石岡國中代理教師，並未被學校錄取。

李女2025年7月22日為了要參加台中市石岡國中甄選代理教師，竟持偽造證書、教師甄選報名表等，向該國中謊稱自己有通過教師檢定、是具有合格教師資格。

直到教育部收到李女的相關文件時，因察覺有異再度比對才驚覺她的教師證書根本是偽造的，教務部依法將李女函送台中地檢署偵辦。

台中市教育局表示，依照規定學校應聘教師前，須至「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」進行查詢，該系統已介接教育部、衛福部、法務部、警政署及勞動部等資料庫，如教師涉有教育人員任用條例所定不得聘任等情事，學校都可透過查詢結果即時掌握，避免不適任人員進入校園。

教育局強調，每學期會函請所轄學校開學前及聘任教育人員前，確實至上開系統完成查詢，並填寫「台中市高級中等以下學校辦理校內場域各類人員查詢自主檢舉表及後續處理情形表」留校備查，開學後也會持續調查各校查詢情形，以掌握並督導學校落實通報與查詢作業。