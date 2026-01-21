南投補助26校37生出國交流 許淑華：國際教育是基本

南投縣府獎助學生出國交流競賽，去年補助26所學校、26名高中職生及11名大專生出國；縣府今天舉辦成果發表，縣長許淑華說，縣府會持續推動鼓勵更多學生出國交流。

培植南投青年國際競爭力，南投縣政府每年編列新台幣800萬元獎助學生出國學習，去年起增編500萬元，預算經費提高到1300萬元，補助對象也從高中職延伸至國中、國小、設籍南投的大專院校學生，去年補助26所學校到日本、韓國、荷蘭、新加坡、東南亞交流競賽，個人方面獎助37名優秀學生赴英國、美國、日本等國。

希娜巴嵐國小合唱團去年參加東京國際合唱大賽獲金獎，天籟感動國際；營北國中舞龍隊參加荷蘭國際民俗藝術節，將傳統技藝帶向國際；南投高中、鯉魚國小在印尼發明家日國際青少年發明展（IYIA）奪金、銀牌；國立暨南國際大學附屬高中科研團隊勇奪多國獎項。

縣府今天在縣立旭光高中舉辦出國學習獎助學金成果發表會，許淑華、南投縣政府教育處長王淑玲等人出席，見證南投學子在國際舞台豐碩成果；許淑華表示，面對全球化挑戰，國際教育已非「加分項」而是「基本能力」，縣府將持續作為學生堅強後盾。

成果發表會中，旭光高中學生賴冠程暢談在美國語言學校學習點滴，已就讀東海大學的謝宜庭也分享前往法國當交換學生、踏訪30多國的學習收穫。教育處表示，今年上半年出國獎助金申請極為踴躍，未包含暑假檔期情況下，已有16校及20名學生申請，超出預期。