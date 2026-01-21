影／第2屆苗栗縣獎助學金今頒獎 千名學子受惠

苗栗縣政府辦理的「苗栗縣獎助學金」今天頒獎，來自企業及個人的捐款有525萬元，這是縣府第二年針對縣內各中小學生辦理獎助學金，今年共頒發1000名學生，每名學生可獲獎學金5000元或助學金5000元。縣府教育處強調，這筆獎助學金不僅減輕家庭經濟負擔，更是一分鼓勵與肯定，希望學生能在求學過程中少一分憂慮，多一分安心，專心投入學習，勇敢為未來打拚。

縣府教育處表示，第二年辦理全縣獎助學金計畫，延續去年的好成果，縣府在執行過程中也不斷調整與精進，希望讓每一分資源都能更及時、公平地送到真正需要的孩子身上，成為學生求學路上最溫暖且穩定的支持力量。

「我也是貧寒子弟，從13歲就到台北打天下！」一詮精密工業公司董事長周萬順今年捐助百萬元給縣府作為苗栗縣獎助學金，他是議長李文斌的舅舅。周萬順表示，一路走來，他深信「人因夢想而偉大」，他以10萬元創業出發，如今已有好幾萬倍的成長，做人一定要有夢想並努力去實現。他鼓勵在場學生，雖然生活不富裕，但一定要懷抱夢想，朝人生的理想的方向前進並實現目標。

縣府表示，今年苗栗縣獎助學金在企業界支持下，包括一詮精密工業公司、吉元有線電視、信和有線電視、億得電器及苗栗縣砂石商業同業公會等多家企業響應，募集505萬元獎助學金，展現企業回饋社會、關懷教育的真誠心意。此外，縣政顧問江乾松也在今天將兒孫給他的「壓歲錢」捐出20萬，盼以實際行動展現對教育的重視及與對學子的關懷。

獎助學金頒贈典禮在苗栗縣文化觀光局中正堂舉行，包括鍾東錦、李文斌及鄉鎮市長、縣議員、各校校長多人到場。

鍾東錦強調，教育是翻轉人生最重要的力量，去年苗栗縣獲民間及企業捐贈2900萬元獎助學金，無論家庭背景如何，每位孩子都值得被支持、被看見。縣府將持續結合民間力量，讓這項獎助學金成為能年年延續、陪伴孩子成長的教育後盾，讓孩子在關愛中累積自信，在學習中找到方向。 「苗栗縣獎助學金」今天頒發，縣長鍾東錦（右）在會場接受企業捐款並頒感謝狀。記者胡蓬生／攝影 「苗栗縣獎助學金」今天頒發，縣長鍾東錦（右）在會場接受企業捐款並頒感謝狀。記者胡蓬生／攝影 苗栗縣獎助學金頒發典禮今天在文觀局中正堂舉行，縣長鍾東錦逐一頒發給各校獲獎助學童。記者胡蓬生／攝影 苗栗縣政府第二年頒發「苗栗縣獎助學金」，議長李文斌及議員多人參加。記者胡蓬生／攝影 苗栗縣獎助學金頒發典禮今天在文觀局中正堂舉行。記者胡蓬生／攝影 「苗栗縣獎助學金」今天頒發，縣長鍾東錦（右）在會場接受企業捐款並頒感謝狀。記者胡蓬生／攝影 「苗栗縣獎助學金」今天頒發，縣長鍾東錦（右）在會場接受企業捐款並頒感謝狀。記者胡蓬生／攝影 「苗栗縣獎助學金」今天頒發，縣長鍾東錦（右）在會場接受企業捐款並頒感謝狀。記者胡蓬生／攝影 「苗栗縣獎助學金」今天頒發，縣政顧問江乾松捐贈20萬元。記者胡蓬生／攝影 縣長鍾東錦（中）在苗栗縣獎助學金頒發典禮致詞。記者胡蓬生／攝影