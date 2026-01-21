快訊

外資下重手！三大法人賣超774億元 台股噴8689億元大量淚別5日線

新北市鶯歌某私立幼兒園爆不當管教 助教要求孩童「當眾脫內褲」跪地擦水

女醫看診到吐血...不想再被當提款機停業離家 家人卻報失蹤逼出面

中小學先補3天課再放寒假惹議 114年6月就已敲定

中央社／ 台北21日電

中小學昨天舉辦結業式，今天又上開學，引發網路熱議。其實這樣「先苦後甘」的學期安排，早在去年6月就已敲定，是為避免寒假後上課3天又放春節假期，導致假期不連續。

近來社群平台中有民眾反映，中小學於昨天（1月20日）舉辦114學年度第一學期的結業式，今天又馬上開學，連上3天（1月21日到23日）第二學期的課後，才能開始放寒假，讓不少學生、家長困惑。

其實這樣的學期安排，早在去年（民國114年）6月就已敲定。由於中小學法定寒假以21天為限，今年農曆春節假期比較晚，影響到學期開始、結束時間。

原本教育部規劃的114學年度行事曆草案，寒假是從115年1月21日放到2月10日，2月11日開學上3天課（115年2月11日到13日），馬上接農曆春節連假（115年2月16日到19日，2月14日、15日為週六、週日），但後續有家長反映，這樣會把連續假期切斷，不利出國旅遊和家庭作息安排。

教育部於是在114年5月、6月期間，邀集各縣市代表、教育團體研商，最終決議將行事曆調整為如今的方案，先上3天第二學期的課，再放寒假，寒假放完直接接上春節假期。

全國家長團體聯盟理事長蕭東原接受中央社電訪表示，當時會議中，各方代表共識很高，會議沒多久就結束了。這樣「先苦後甘」的放假模式，比較好安排假期，之前也有過前例，並不是第一次。社群平台會有討論，可能是宣導不夠，讓人誤會結業式後就能放寒假。

蕭東原提到，對家長來說，比較要注意的反而是2月11日到13日，這3天學生還在放假，但多數家長仍要上班，年幼孩子須要人顧的話，最好提早準備。

寒假 春節

延伸閱讀

昨結業式今起還要上3天課才放寒假…原因曝光 教團分析優缺點

北部也有「超人力霸王」見面會！ 新北「霓虹星光樂園」6大設施寒假親子放電首選 消費滿額再送100元餐券

騙慣了...詐欺假釋女又拿假證書想當老師 教育部發現下場曝

鄭英耀廢校事會議等發言惹議 教育部：目前無廢除校事會議規劃

相關新聞

昨結業式今起還要上3天課才放寒假…原因曝光 教團分析優缺點

昨日為全台高中以下學校結業式，但為配合春節連假，結業式隔天學生仍需上課3天，24日才是寒假開始，部分學生因此上網抱怨。對...

2025國際奧林匹亞競賽獲佳績 科奧選手俄國躲防空洞3次也摘金

我國代表隊2025年在國際10項奧林匹亞競賽中獲得23面金牌、21面銀牌、6面銅牌的佳績，教育部今舉辦頒獎典禮。參賽選手...

免費營養午餐全台搶進 教師調薪方案卻乏人問津

中央與地方政府近期相繼端出教育政策「大禮包」。教育部宣布調升公立中小學導師費、鐘點費，並增設行政工作獎金；台北市也宣布公私立國中小營養午餐全面免費，同步加碼兼任行政與導師獎勵。表面看來，政府終於正視師資荒並祭出具體解方，但後來的政策走向，卻讓調薪美意嚴重失焦。

公誠國小園遊會變「創業市集」 半小時賣破千、全校衝百萬營業額

雲林縣公誠國小創校65周年校慶活動今登場，校方以園遊會形式打造「創業市集」，由學生設攤，實際體驗理財、行銷與溝通能力，有...

身兼多職…琉球國中代理教師「過勞猝死」 監察院糾正3機關

監察院說，屏東縣琉球國中A姓代理教師因身兼多職、工作嚴重超時而過勞猝死，不僅學校涉未善盡保護義務，屏東縣政府督導不周，且...

淡水區坪頂國小期末成果發表會 多元學習展現孩子無限可能

長期致力於「活化學習場域」、「跨越文本和圍牆」學習的新北市淡水區坪頂國小，舉辦歲末展演舞臺成果發表會，活動由鋼琴演奏拉開序幕，緊接著是充滿節慶氣氛的直笛合奏，以及節奏感十足的非洲鼓表演，透過樂器演奏、歌唱舞蹈才藝表演，聚焦發掘孩子多元學習，鼓勵自我挑戰的教育目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。