快訊

川普乘空軍一號突遇「電力問題」！追蹤圖曝高空急轉彎折返基地

2台灣人失聯！阿蘇降雪急凍零下4.2度 熊本消防認了「難派無人機」

安倍晉三槍擊案判決：日本法院判決兇手山上徹也「無期徒刑」

公誠國小園遊會變「創業市集」 半小時賣破千、全校衝百萬營業額

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣公誠國小創校65周年校慶活動今登場，校方以園遊會形式打造「創業市集」，由學生設攤，實際體驗理財、行銷與溝通能力。記者陳雅玲／攝影
雲林縣公誠國小創校65周年校慶活動今登場，校方以園遊會形式打造「創業市集」，由學生設攤，實際體驗理財、行銷與溝通能力。記者陳雅玲／攝影

雲林縣公誠國小創校65周年校慶活動今登場，校方以園遊會形式打造「創業市集」，由學生設攤，實際體驗理財、行銷與溝通能力，有人學夜市叫賣，短短半小時就賣出逾千元營業額，也有攤位因不知如何宣傳，乏人問津，形成最真實的市場縮影。校方估計，結合師生、家長攤位及校外進駐餐車，一個上午創下約百萬元營業額。

「第一次知道原來要大聲介紹商品，客人才會來。」四年級學生分享，原本只是把商品擺在桌上，幾乎沒人詢問，後來老師建議擺放方式，學著主動招呼、介紹特色，才慢慢有了生意。另一名學生則興奮表示，模仿夜市攤販叫賣，不但好玩，也真的吸引不少人潮，「賺到的錢會討論怎麼分配、怎麼用，很有成就感。」

校長蔡宜芳表示，園遊會不只是熱鬧，更是重要的生活教育課程，透過實際交易，讓孩子理解金錢得來不易，也學習行銷規畫與溝通，估計今天活動營業額約一百萬元。活動結束後，老師將在課堂中引導學生反思，包括是否出現衝動消費、如何改善行銷策略，讓經驗轉化為學習成果。

公誠國小原訂去年底慶祝創校65周年，因寒假補課調整時程，延至今、明兩天舉辦；年底又將迎來創校66周年，罕見出現一年內兩次校慶的特殊紀錄，也讓校園氣氛格外熱鬧。

為替校慶暖身，學校昨晚先在操場舉辦「星空電影院」，吸引逾千名師生與家長席地而坐，共度溫馨夜晚。活動結束後，仍有家長與孩子捨不得離開，直呼「好想乾脆在學校露營」。

校方表示，明天將接力舉行校慶運動會，期待透過一連串活動，讓孩子累積難忘的校園回憶，也深化學習的廣度與深度。

雲林縣公誠國小創校65周年校慶活動今登場，校方以園遊會形式打造「創業市集」，由學生設攤，實際體驗理財、行銷與溝通能力。記者陳雅玲／攝影
雲林縣公誠國小創校65周年校慶活動今登場，校方以園遊會形式打造「創業市集」，由學生設攤，實際體驗理財、行銷與溝通能力。記者陳雅玲／攝影
雲林縣公誠國小創校65周年校慶活動今登場，校方以園遊會形式打造「創業市集」，由學生設攤，實際體驗理財、行銷與溝通能力。記者陳雅玲／攝影
雲林縣公誠國小創校65周年校慶活動今登場，校方以園遊會形式打造「創業市集」，由學生設攤，實際體驗理財、行銷與溝通能力。記者陳雅玲／攝影
雲林縣公誠國小創校65周年校慶活動今登場，校方以園遊會形式打造「創業市集」，由學生設攤，實際體驗理財、行銷與溝通能力。記者陳雅玲／攝影
雲林縣公誠國小創校65周年校慶活動今登場，校方以園遊會形式打造「創業市集」，由學生設攤，實際體驗理財、行銷與溝通能力。記者陳雅玲／攝影
雲林縣公誠國小為替校慶暖身，學校昨晚先在操場舉辦「星空電影院」，吸引逾千名師生與家長席地而坐，共度溫馨夜晚。圖／公誠國小提供
雲林縣公誠國小為替校慶暖身，學校昨晚先在操場舉辦「星空電影院」，吸引逾千名師生與家長席地而坐，共度溫馨夜晚。圖／公誠國小提供
雲林縣公誠國小為替校慶暖身，學校昨晚先在操場舉辦「星空電影院」，吸引逾千名師生與家長席地而坐，共度溫馨夜晚。圖／公誠國小提供
雲林縣公誠國小為替校慶暖身，學校昨晚先在操場舉辦「星空電影院」，吸引逾千名師生與家長席地而坐，共度溫馨夜晚。圖／公誠國小提供
雲林縣公誠國小創校65周年校慶活動今登場，校方以園遊會形式打造「創業市集」，由學生設攤，實際體驗理財、行銷與溝通能力。記者陳雅玲／攝影
雲林縣公誠國小創校65周年校慶活動今登場，校方以園遊會形式打造「創業市集」，由學生設攤，實際體驗理財、行銷與溝通能力。記者陳雅玲／攝影
雲林縣公誠國小為替校慶暖身，學校昨晚先在操場舉辦「星空電影院」，吸引逾千名師生與家長席地而坐，共度溫馨夜晚。圖／公誠國小提供
雲林縣公誠國小為替校慶暖身，學校昨晚先在操場舉辦「星空電影院」，吸引逾千名師生與家長席地而坐，共度溫馨夜晚。圖／公誠國小提供
雲林縣公誠國小創校65周年校慶活動今登場，校方以園遊會形式打造「創業市集」，由學生設攤，實際體驗理財、行銷與溝通能力。記者陳雅玲／攝影
雲林縣公誠國小創校65周年校慶活動今登場，校方以園遊會形式打造「創業市集」，由學生設攤，實際體驗理財、行銷與溝通能力。記者陳雅玲／攝影
雲林縣公誠國小創校65周年校慶活動今登場，校方以園遊會形式打造「創業市集」，由學生設攤，實際體驗理財、行銷與溝通能力。記者陳雅玲／攝影
雲林縣公誠國小創校65周年校慶活動今登場，校方以園遊會形式打造「創業市集」，由學生設攤，實際體驗理財、行銷與溝通能力。記者陳雅玲／攝影

夜市 校園

延伸閱讀

結業式後不放假！ 雲林學生為這原因 寒假先上課3天

曾鬧分科報考烏龍 苗栗建臺中學80周年校慶代理校長盼重振榮光

彰化老校慶祝104歲生日 園遊會學童業績達萬元師長佩服

美呆！李佳芬罕見古裝出席校慶「與韓國瑜同框」校方說原因了

相關新聞

昨結業式今起還要上3天課才放寒假…原因曝光 教團分析優缺點

昨日為全台高中以下學校結業式，但為配合春節連假，結業式隔天學生仍需上課3天，24日才是寒假開始，部分學生因此上網抱怨。對...

2025國際奧林匹亞競賽獲佳績 科奧選手俄國躲防空洞3次也摘金

我國代表隊2025年在國際10項奧林匹亞競賽中獲得23面金牌、21面銀牌、6面銅牌的佳績，教育部今舉辦頒獎典禮。參賽選手...

公誠國小園遊會變「創業市集」 半小時賣破千、全校衝百萬營業額

雲林縣公誠國小創校65周年校慶活動今登場，校方以園遊會形式打造「創業市集」，由學生設攤，實際體驗理財、行銷與溝通能力，有...

身兼多職…琉球國中代理教師「過勞猝死」 監察院糾正3機關

監察院說，屏東縣琉球國中A姓代理教師因身兼多職、工作嚴重超時而過勞猝死，不僅學校涉未善盡保護義務，屏東縣政府督導不周，且...

淡水區坪頂國小期末成果發表會 多元學習展現孩子無限可能

長期致力於「活化學習場域」、「跨越文本和圍牆」學習的新北市淡水區坪頂國小，舉辦歲末展演舞臺成果發表會，活動由鋼琴演奏拉開序幕，緊接著是充滿節慶氣氛的直笛合奏，以及節奏感十足的非洲鼓表演，透過樂器演奏、歌唱舞蹈才藝表演，聚焦發掘孩子多元學習，鼓勵自我挑戰的教育目標。

為30天寒假拚了？今天結業、明天開學 時空錯亂全台學生崩潰

今（20）日全台高中以下學校將迎來上學期結業式，學生本該正式進入假期模式，不過今年卻出現相當罕見的情況。「周二結業式、周三開學」，即結業式隔天仍需連續返校上課3天，原來是教育部為配合春節連假調整上課日

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。