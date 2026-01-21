公誠國小園遊會變「創業市集」 半小時賣破千、全校衝百萬營業額
雲林縣公誠國小創校65周年校慶活動今登場，校方以園遊會形式打造「創業市集」，由學生設攤，實際體驗理財、行銷與溝通能力，有人學夜市叫賣，短短半小時就賣出逾千元營業額，也有攤位因不知如何宣傳，乏人問津，形成最真實的市場縮影。校方估計，結合師生、家長攤位及校外進駐餐車，一個上午創下約百萬元營業額。
「第一次知道原來要大聲介紹商品，客人才會來。」四年級學生分享，原本只是把商品擺在桌上，幾乎沒人詢問，後來老師建議擺放方式，學著主動招呼、介紹特色，才慢慢有了生意。另一名學生則興奮表示，模仿夜市攤販叫賣，不但好玩，也真的吸引不少人潮，「賺到的錢會討論怎麼分配、怎麼用，很有成就感。」
校長蔡宜芳表示，園遊會不只是熱鬧，更是重要的生活教育課程，透過實際交易，讓孩子理解金錢得來不易，也學習行銷規畫與溝通，估計今天活動營業額約一百萬元。活動結束後，老師將在課堂中引導學生反思，包括是否出現衝動消費、如何改善行銷策略，讓經驗轉化為學習成果。
公誠國小原訂去年底慶祝創校65周年，因寒假補課調整時程，延至今、明兩天舉辦；年底又將迎來創校66周年，罕見出現一年內兩次校慶的特殊紀錄，也讓校園氣氛格外熱鬧。
為替校慶暖身，學校昨晚先在操場舉辦「星空電影院」，吸引逾千名師生與家長席地而坐，共度溫馨夜晚。活動結束後，仍有家長與孩子捨不得離開，直呼「好想乾脆在學校露營」。
校方表示，明天將接力舉行校慶運動會，期待透過一連串活動，讓孩子累積難忘的校園回憶，也深化學習的廣度與深度。
