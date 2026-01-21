昨結業式今起還要上3天課才放寒假…原因曝光 教團分析優缺點

昨日為全台高中以下學校結業式，但為配合春節連假，結業式隔天學生仍需上課3天，24日才是寒假開始，部分學生因此上網抱怨。對此，教團表示，各方對這3天課看法不一，但對學生來說，過年前還要回學校上課，可能影響學習心態。老師在這段期間，也會鋪陳下學期課程或規畫輕鬆的課程主題。

近日有學生在社群平台Threads發文抱怨，學校昨天結業式、今天開學，也有人說「根本假性放假」，對學測生來說，更是考完學測還要來學校4天。

事實上，這是教育部配合春節連假所做的調整，根據政府行政機關行事曆，原訂開學日與春節假期中夾了3天上課日，導致假期不連續，最後將原訂2月11日至13日的上課日調整為放假，並提前至本周21日至23日補課，讓有長達30天的寒假。

對此，國教行動聯盟理事長王瀚陽說，既然假期都會提早公告，無論是像國小期末考後會有一段放鬆時間，或是高中生可能會有課程安排，學校都應提早幫學生做這段時間的規畫。

全教總理事長侯俊良表示，是否上這3天課可說各有優缺點，如果不這樣排假，學生過年前還要回學校上課，可能影響學習心態。現在下學期課程教材都已經到學校，有些老師可能會針對下學期課程帶一些引發學習動機的活動或是單元鋪陳；有些老師則會從教學融入生活的角度，規畫輕鬆的課程主題。