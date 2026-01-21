2025國際奧林匹亞競賽獲佳績 科奧選手俄國躲防空洞3次也摘金

我國代表隊2025年在國際10項奧林匹亞競賽中獲得23面金牌、21面銀牌、6面銅牌的佳績，教育部今舉辦頒獎典禮。參賽選手典禮前受訪時，除了分享準備比賽的甘苦談，生物奧林匹亞競賽銀牌得主洪子芩更鼓勵未來想投入奧賽的女生，要勇敢選擇、相信自己做得到。此外，去年競賽在世界各地舉辦，參與俄羅斯國中科學奧林匹亞競賽的選手們，還在賽事期間躲防空洞，成為競賽之餘特別的經驗。

教育部部長鄭英耀今日在台灣師範大學親自頒獎給2025年國際各項奧林匹亞競賽獲獎學生，他致詞指出，2025年我國代表學生在10項競賽中總計獲得23金、21銀、6銅及4面榮譽獎，每一面獎牌背後，都代表同學們在科學探索這條路上的堅持與熱忱，更讓世界看見台灣科學教育的實力。

鄭英耀並特別感謝每一位指導教授、高中老師及助教，以及所有的家長願意支持孩子。台師大校長吳正己也說，奧林匹亞競賽讓世界透過同學們的傑出表現看到我們，所有的同學都是台灣的驕傲。他也坦言，培訓團隊的師長都是投入額外時間、精力培訓選手，台師大內部常常在討論培訓奧賽是否有助於教授升等、評鑑，「很抱歉，我們只有在這裡謝謝你們」。

去年各項奧林匹亞競賽各在不同國家舉辦，國中科學奧林匹亞競賽辦在俄羅斯索契，金牌與實驗銅牌得主、建國中學學生林鈺洋受訪時說，本來預期俄羅斯出題會較難，很高興我國還是拿下4金2銀。此外，賽事期間受到俄烏戰爭影響，有躲防空洞的經驗，雖然只是預防性質，仍讓選手們有些緊張。

國中科學奧林匹亞競賽金牌與實驗銅牌得主、桃園市文昌國中學生蕭睿希也提到，半夜有人通知附近有無人機在飛，選手們就跟著指引躲到宿舍一樓大廳，現場有水、食物。第一次通知時有點緊張，總共大約躲了3次，是非常特別的經驗。

歐洲女子數學奧林匹亞競賽銀牌、北一女中學生王宥涵本次在科索沃參賽，她受訪時分享，在當地認識很多不同國家的人，尤其科索沃在2008年才宣布獨立，獨立氣息濃厚，當地人展現了身在自由國家的驕傲自信。

這次比賽也深深影響王宥涵，她說，在準備比賽的過程中發現自己能夠享受科學研究過程，未來會嘗試繼續在科研路上發展。

生物奧林匹亞競賽銀牌得主、北一女中學生洪子芩說，在菲律賓參賽時，印象深刻的是看到歐洲國家的選手們非常享受比賽的過程，讓她也嘗試能跟這些選手們一樣享受。對生物有濃厚興趣的她，鼓勵未來想要往奧林匹亞發展的女生，可以勇敢選擇、相信自己做得到。