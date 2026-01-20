身兼多職…琉球國中代理教師「過勞猝死」 監察院糾正3機關

監察院說，屏東縣琉球國中A姓代理教師因身兼多職、工作嚴重超時而過勞猝死，不僅學校涉未善盡保護義務，屏東縣政府督導不周，且勞動部勞工保險局未落實職權調查及訪談證人，影響職災保險給付審查結果，因此通過糾正屏東縣政府、琉球國中及勞動部勞工保險局。

監察委員葉大華、施錦芳今天透過新聞稿表示，琉球國中A姓音樂代理教師於民國109年11月24日於宿舍猝死時，工作內容除音樂課外，還擔任9年級導師、值週導護、9年級加強班留校自習課、109學年度暑期加強班教師、琉球國中直笛隊及天南國小直笛社指導教師，另須為全國音樂比賽預備賽加課，一人身兼多職，體力不堪負荷；且經高雄高等行政法院判決認定，A師猝死與因加班產生工作負荷顯有極強相關性。

監委表示，直到監察院啟動調查，勞動部職安署南區職業安全衛生中心才於114年實施勞動檢查，也才發現該校違反職安法規定。屏東縣府也未即時知悉檢查結果，導致無法即時掌握學校職安缺失並輔導，中央與地方政府間勞動檢查監督機制嚴重斷鏈。

監委並指出，琉球國中於處理A師家屬向勞動部勞保局申請職業災害保險給付時，未提供A師兼任其他課程的工作時數，致使勞保局基於不完整資訊作成錯誤判斷。但屏東縣政府教育處身為主管機關，於事件發生後僅憑學校片面之詞，未能及時派員深入調查，致使勞保局基於不完整資訊作成錯誤判斷，嚴重損害家屬權益。

監委說，勞保局未落實職權調查及訪談證人等作為，僅依琉球國中提供書面資料對A師工時進行計算，並認定A師為普通疾病死亡，而不予核給職業災害死亡補償給付，嚴重損害家屬權益。

監委另調查發現，天南國小單方通知琉球國中擬聘A師擔任其直笛社指導老師，而琉球國中也同意協助調整課務，雖然兩校時任校長都指出有事先徵詢A師並獲同意，但依代理教師聘任辦法，代理教師授課應依聘約規定辦理。屏東縣政府教育處對此沒有核備機制，凸顯對轄下學校人事管理與代理教師權益保障監督機制不周，核有違失。