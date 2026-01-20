淡水區坪頂國小期末成果發表會 多元學習展現孩子無限可能
長期致力於「活化學習場域」、「跨越文本和圍牆」學習的新北市淡水區坪頂國小，舉辦歲末展演舞臺成果發表會，活動由鋼琴演奏拉開序幕，緊接著是充滿節慶氣氛的直笛合奏，以及節奏感十足的非洲鼓表演，透過樂器演奏、歌唱舞蹈才藝表演，聚焦發掘孩子多元學習，鼓勵自我挑戰的教育目標。
在才藝組部分，演出更繽紛多元，除了有優雅的「芭蕾舞」，還有洋溢異國風情的「俄文歌曲」，以及可完整展現語言天賦的口語演說，另外還有融入現代流行動感十足的K-pop舞蹈，讓每位孩子都充分展現自信。
坪頂國小校長蔡明雄表示，成果發表會是學校「適性發展」的重要一環，藝術表演不只是技巧的磨練，更是一種心靈的探索，孩子們在舞臺上展現的不只是才藝，更是克服恐懼後的潛力與自信，這種與生活結合、讓孩子在安全且受支持的環境中挑戰自我的思維，就是學校的教育願景，期盼在「尊重」的環境裡，建構「希望」、「快樂」學習。
【115學測】
▪不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪整理包／注意考場帶「尺」新規定 必考重點一次看
▪AI考115學測！ChatGPT錯一堆 Gemini「幾乎全對」根本學霸
▪女兒學測失利難上台大…父溫柔開導「人生像導航」 萬人感動
▪男友念「成大建築系」她超驕傲 網揭現實：理工科系薪資最低
▪學測登場網友憶基測 釣出PR99大神轉行算命師！茄子蛋主唱也現身
▪名校光環是投胎紅利？她考上北一女才驚覺落差：全班只有我爸是工人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言