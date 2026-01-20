快訊

淡水區坪頂國小期末成果發表會 多元學習展現孩子無限可能

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
成果發表會孩子們在舞臺上展現的不只是才藝，更是克服恐懼後的潛力與自信。圖／紅樹林有線電視提供
成果發表會孩子們在舞臺上展現的不只是才藝，更是克服恐懼後的潛力與自信。圖／紅樹林有線電視提供

長期致力於「活化學習場域」、「跨越文本和圍牆」學習的新北市淡水區坪頂國小，舉辦歲末展演舞臺成果發表會，活動由鋼琴演奏拉開序幕，緊接著是充滿節慶氣氛的直笛合奏，以及節奏感十足的非洲鼓表演，透過樂器演奏、歌唱舞蹈才藝表演，聚焦發掘孩子多元學習，鼓勵自我挑戰的教育目標。

在才藝組部分，演出更繽紛多元，除了有優雅的「芭蕾舞」，還有洋溢異國風情的「俄文歌曲」，以及可完整展現語言天賦的口語演說，另外還有融入現代流行動感十足的K-pop舞蹈，讓每位孩子都充分展現自信。

坪頂國小校長蔡明雄表示，成果發表會是學校「適性發展」的重要一環，藝術表演不只是技巧的磨練，更是一種心靈的探索，孩子們在舞臺上展現的不只是才藝，更是克服恐懼後的潛力與自信，這種與生活結合、讓孩子在安全且受支持的環境中挑戰自我的思維，就是學校的教育願景，期盼在「尊重」的環境裡，建構「希望」、「快樂」學習。

