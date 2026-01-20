為30天寒假拚了？今天結業、明天開學 時空錯亂全台學生崩潰
今（20）日全台高中以下學校將迎來上學期結業式，學生本該正式進入假期模式，不過今年卻出現相當罕見的情況。「周二結業式、周三開學」，即結業式隔天仍需連續返校上課3天，原來是教育部為配合春節連假調整上課日，因此要到24日才真正迎來寒假，令學生感到時空錯亂。
近日有學生在社群平台Threads發文抱怨，學校行程安排相當尷尬，「耶禮拜二結業式，╳禮拜三開學」，不少學生感同深受跟著留言回應「早安啊！上學期彷彿就在昨天呢」、「根本假性放假」、「學測生：考完之後還要來4天」、「我們學校為了解決這個問題，直接取消結業式」。
事實上，這是教育部為配合春節連假所做的調整。根據政府行政機關行事曆，原訂開學日與春節假期中夾了3天上課日，導致假期零碎不連續，故最後將原訂2月11日至13日的上課日調整為放假，並提前至本周21日至23日補課，讓學生先苦後甘，得以享受「長達30天」的寒假。
有網友表示，這樣的安排並非首次，「2010年也是『卡3天』，當時我國中二年級，結果那一年是『寒假多放3天』，暑假扣3天回來，意指7/1、7/2、7/3上課，諷刺的是『公然』佔用禮拜六上午當修業式，雖然只有佔用半天但回想起來還是不舒服，但沒有情緒化到不爽」。
