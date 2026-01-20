結業式後不放假！ 雲林學生為這原因 寒假先上課3天
全國高中職以下學校114學年度第1學期今天結業式，明天寒假開始，雲林縣學生卻沒立即放假，得補課3天，在網路社群引起家長討論。雲林縣府教育處解釋，為讓寒假能與春節連假完整銜接，1月21日至23日要補上原訂2月11至13日的課程，才會有結業式後緊接著補課的狀況。
今天是國中小學結業式，近日有家長在社群平台發文，指老師在聯絡簿上提醒結業式隔天起仍需正常到校上課，因是補下學期上課日，將上新課程，請學生盡量不要請假，引起熱烈討論，有家長說「已經請假安排出國」、「「只剩3天要放假，學生心都飛了，根本不可能好好上課」。
教育處表示，原訂寒假為1月21日至2月10日，2月11日開學，但2月16日至19日為除夕至初三春節假期，且今年小年夜已列為假日，因2月15日是周日，2月20日再補假1天。考量學生開學僅上課3天後，又接續9天春節連假，為顧及假期完整性，教育部核准調整行事曆，將2月11日至13日原上課日改為放假，改在寒假前的1月21日至23日先行補課，並於2月23日開學。調整後，寒假天數也由原本21天延長為30天。
斗六市公誠國小校長蔡宜芳表示，補課三天後馬上放寒假，為顧及課程進度能即時銜接，這三天已調整課程內容，今晚學校將有星空電影院活動，明後天有園遊會及運動會校慶活動，部分學校則將畢業旅行或戶外教學活動安排在補課日。
▪不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪整理包／注意考場帶「尺」新規定 必考重點一次看
▪AI考115學測！ChatGPT錯一堆 Gemini「幾乎全對」根本學霸
▪女兒學測失利難上台大…父溫柔開導「人生像導航」 萬人感動
▪男友念「成大建築系」她超驕傲 網揭現實：理工科系薪資最低
▪學測登場網友憶基測 釣出PR99大神轉行算命師！茄子蛋主唱也現身
▪名校光環是投胎紅利？她考上北一女才驚覺落差：全班只有我爸是工人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言