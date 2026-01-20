結業式後不放假！ 雲林學生為這原因 寒假先上課3天

全國高中職以下學校114學年度第1學期今天結業式，明天寒假開始，雲林縣學生卻沒立即放假，得補課3天，在網路社群引起家長討論。雲林縣府教育處解釋，為讓寒假能與春節連假完整銜接，1月21日至23日要補上原訂2月11至13日的課程，才會有結業式後緊接著補課的狀況。

今天是國中小學結業式，近日有家長在社群平台發文，指老師在聯絡簿上提醒結業式隔天起仍需正常到校上課，因是補下學期上課日，將上新課程，請學生盡量不要請假，引起熱烈討論，有家長說「已經請假安排出國」、「「只剩3天要放假，學生心都飛了，根本不可能好好上課」。

教育處表示，原訂寒假為1月21日至2月10日，2月11日開學，但2月16日至19日為除夕至初三春節假期，且今年小年夜已列為假日，因2月15日是周日，2月20日再補假1天。考量學生開學僅上課3天後，又接續9天春節連假，為顧及假期完整性，教育部核准調整行事曆，將2月11日至13日原上課日改為放假，改在寒假前的1月21日至23日先行補課，並於2月23日開學。調整後，寒假天數也由原本21天延長為30天。

斗六市公誠國小校長蔡宜芳表示，補課三天後馬上放寒假，為顧及課程進度能即時銜接，這三天已調整課程內容，今晚學校將有星空電影院活動，明後天有園遊會及運動會校慶活動，部分學校則將畢業旅行或戶外教學活動安排在補課日。 雲林縣斗六市公誠國小今結業式，明起補課三天，學校已安排校慶相關活動。圖／公誠國小提供