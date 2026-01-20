快訊

尾牙喝太多隔天怎上班？營養師教迅速復活3步驟：灌咖啡NG

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

才剛發聲明「配合調查」！米倉涼子驚傳遭函送法辦

結業式後不放假！ 雲林學生為這原因 寒假先上課3天

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗六市公誠國小今結業式，明起補課三天，學校已安排校慶相關活動。圖／公誠國小提供
雲林縣斗六市公誠國小今結業式，明起補課三天，學校已安排校慶相關活動。圖／公誠國小提供

全國高中職以下學校114學年度第1學期今天結業式，明天寒假開始，雲林縣學生卻沒立即放假，得補課3天，在網路社群引起家長討論。雲林縣府教育處解釋，為讓寒假能與春節連假完整銜接，1月21日至23日要補上原訂2月11至13日的課程，才會有結業式後緊接著補課的狀況。

今天是國中小學結業式，近日有家長在社群平台發文，指老師在聯絡簿上提醒結業式隔天起仍需正常到校上課，因是補下學期上課日，將上新課程，請學生盡量不要請假，引起熱烈討論，有家長說「已經請假安排出國」、「「只剩3天要放假，學生心都飛了，根本不可能好好上課」。

教育處表示，原訂寒假為1月21日至2月10日，2月11日開學，但2月16日至19日為除夕至初三春節假期，且今年小年夜已列為假日，因2月15日是周日，2月20日再補假1天。考量學生開學僅上課3天後，又接續9天春節連假，為顧及假期完整性，教育部核准調整行事曆，將2月11日至13日原上課日改為放假，改在寒假前的1月21日至23日先行補課，並於2月23日開學。調整後，寒假天數也由原本21天延長為30天。

斗六市公誠國小校長蔡宜芳表示，補課三天後馬上放寒假，為顧及課程進度能即時銜接，這三天已調整課程內容，今晚學校將有星空電影院活動，明後天有園遊會及運動會校慶活動，部分學校則將畢業旅行或戶外教學活動安排在補課日。

雲林縣斗六市公誠國小今結業式，明起補課三天，學校已安排校慶相關活動。圖／公誠國小提供
雲林縣斗六市公誠國小今結業式，明起補課三天，學校已安排校慶相關活動。圖／公誠國小提供

寒假 春節

延伸閱讀

雲林140年古蹟 北港鎮安宮啟動整修

雲林朝天宮送每人1件LED背心 3500名學生騎車通學安全升級

閒置教室變身音樂基地 雲林元長「愛樂狂響館」今開館

雲林元長「愛樂狂響館」開館 80年前農民中、西樂風華再現

相關新聞

為30天寒假拚了？今天結業、明天開學 時空錯亂全台學生崩潰

今（20）日全台高中以下學校將迎來上學期結業式，學生本該正式進入假期模式，不過今年卻出現相當罕見的情況。「周二結業式、周三開學」，即結業式隔天仍需連續返校上課3天，原來是教育部為配合春節連假調整上課日

結業式後不放假！ 雲林學生為這原因 寒假先上課3天

全國高中職以下學校114學年度第1學期今天結業式，明天寒假開始，雲林縣學生卻沒立即放假，得補課3天，在網路社群引起家長討...

淡水國小工地圍籬大變身 學童彩繪圍籬妝點校園

新北市淡水國小校舍於2024年底展開新建工程，校園內架起施工圍籬。為了讓這一整片單調的圍籬增添不一樣的色彩，淡水國小老師帶領四個班級的學生進行彩繪圍籬藝術創作，學生用彩色顏料將原本整片的白色鐵皮畫上不同顏色的花朵，讓校園當中的工地變的色彩繽紛，增添許多溫度。

金山區公所攜手學童關懷獨老 推動跨世代暖心關懷

金山區公所長期定期關懷獨居長者，行程經常會同志工及衛生所人員一同前往，看看獨老日常生活有什麼需求。近期，金山區公所開啟新的關懷模式，邀請金山區內四所小學一同參與，由區長攜手學童一起前往獨居長輩家中，有了學童的加入，為拜訪行程增添了許多的暖意與歡笑聲。

屏東縣府今公布國中小校長甄選錄取名單 國小16人、國中4人

屏東縣政府教育處今公布國中小校長甄選結果，共錄取國中校長4人，國小校長16人，須再經8周儲訓合格，才能取得儲備校長資格。

高雄鼓山私小腸病毒疫情風暴再增1例 小二班級明天停止到校上課

高雄市鼓山區某私立小學因家長隱匿腸病毒，導致爆發校內群聚感染事件，今天傳出新增一例小二學童發病，明天是該校結業式，為避免...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。