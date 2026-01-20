台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老

快訊

聯合報／ 記者陳宛茜／宜蘭即時報導
花迷洪鳳秀將30年前購買的黃金楊麗花寫真書轉贈楊麗花，讓楊麗花吃驚「我自己都沒這本書」。洪鳳秀說楊麗花就是她的初戀，她從小學黑白電視時代就喜歡楊麗花，從楊麗花第一次公演看到現在，為了近距離看她，總是買最貴的票。記者陳宛茜／攝影
歌仔戲巨星楊麗花凝視舞台螢幕上亮起的薛丁山影像，雙眼閃閃發亮。這是她登上小巨蛋的「薛丁山與樊梨花」謝幕戲服，由服裝設計名家張叔平手工打造。重達60公斤的曳地金袍華麗燦爛，象徵這位「歌仔戲皇帝」璀璨的歌仔戲人生，也是觀眾踏進「世紀初戀‧楊麗花」歌仔戲特展看到的的首件展品。

「楊麗花化楊麗花，才是楊麗花。」楊麗花透露，此一仿真人像臉上的妝與頭飾，都由她親手打點。現實世界的楊麗花雖已80多歲，卻沒想過謝幕，「只要觀眾還在，楊麗花就永遠不會退休」。

楊麗花是宜蘭員山人，傳藝中心為她在宜蘭傳藝園區舉辦首次大型個人特展「世紀初戀‧楊麗花」。昨下午舉辦特展見面會，邀楊麗花與花迷朋友見面，文化部長李遠也化身花迷獻花致意。

「楊麗花一直在創造奇蹟。」李遠透露，在台視擔任節目部經理時，發現公司有一間連總經理都不能打開的房間，放滿楊麗花戲服，當時他便深刻感受楊麗花的影響力。如今楊麗花卻公開這些人生最重要的記憶。

「世紀初戀‧楊麗花」策展人林茂賢表示，楊麗花改變了台灣人的生活型態。楊麗花電視歌仔戲出現之前，台灣人是在餐桌上吃晚飯，楊麗花歌仔戲出現後，台灣人改在電視前進晚餐，「吃飯配歌仔戲」成為大家的集體記憶，也讓歌仔戲成為常民藝術，展場便重現「吃飯配楊麗花歌仔戲」的場景。此外，楊麗花還創造出許多因應電視演出的歌仔戲新曲調「電視調」。

展場也復刻楊麗花當年在台視演皇帝時的乾清宮電視布景，精緻考究的寫實場景，展現楊麗花1979年重返台視後的變革與創新。這些場景由去年獲得金鐘獎特別貢獻獎的電視製景師葉輝龍精心雕琢，光一張龍椅就要花數個月打磨。

「世紀初戀‧楊麗花」命名靈感來自楊麗花曾是台灣兩代女性的初戀情人，她從1960年代開始即以俊帥的反串角色紅遍大街小巷。一位花迷洪鳳秀將30年前購買的黃金楊麗花寫真書轉贈楊麗花，讓楊麗花吃驚「我自己都沒這本書」。

「楊麗花就是我的初戀。」洪鳳秀從小學黑白電視時代就喜歡楊麗花，從楊麗花第一次公演看到現在，為了近距離看她，總是買最貴的票，甚至花了3萬多元買下黃金寫真書。如今少女成華髮，60多歲的她對楊麗花依然執著，沒缺席過任何一場活動。

楊麗花表示，宜蘭是她的故鄉與歌仔戲發源地，在這裡辦展向歌仔戲致敬，是她的義務和責任。為了讓觀眾一進展場就「哇」，她「晚上都睡不著」，決定大手筆提供3套價值數百萬的戲服與製作擬真頭像，希望讓花迷感覺她就站在展場歡迎大家。展覽更結合先進的AI互動體驗，讓戲迷有機會與楊麗花「同台共演」，實現與「世紀初戀」同台的夢想。

「很多人的初戀是楊麗花，對不對？」楊麗花向台下的花迷喊話，「我愛的觀眾也是我的初戀。」台下歡聲雷動。楊麗花說，她的初戀是母親和歌仔戲，她在媽媽的肚子裡就聽媽媽唱歌仔戲、從小聽著鑼鼓聲長大，「所以我會永遠愛著歌仔戲」，「楊麗花會老，但歌仔戲永遠不會老」。

「世紀初戀‧楊麗花」歌仔戲特展展出以楊麗花為封面的報刊雜誌。記者陳宛茜／攝影
楊麗花凝視舞台螢幕上亮起的薛丁山影像，這是她登上小巨蛋的「薛丁山與樊梨花」謝幕戲服，由服裝設計名家張叔平手工打造。重達60公斤的曳地金袍華麗燦爛，象徵這位「歌仔戲皇帝」璀璨的歌仔戲人生，也是觀眾踏進「世紀初戀‧楊麗花」歌仔戲特展看到的的首件展品。記者陳宛茜／攝影
楊麗花親手打點仿真人像臉上的妝與頭飾，她說「楊麗花化楊麗花，才是楊麗花。」記者陳宛茜／攝影
文化部長李遠（右）表示他深刻感受到楊麗花對全台灣的影響力，並特別獻花給楊麗花（左），感謝她一直在創造奇蹟。圖／文化部提供
楊麗花登上小巨蛋的「薛丁山與樊梨花」謝幕戲服，由服裝設計名家張叔平手工打造。也是觀眾踏進「世紀初戀‧楊麗花」歌仔戲特展看到的的首件展品。記者陳宛茜／攝影
楊麗花親手打點仿真人像臉上的妝與頭飾，她說「楊麗花化楊麗花，才是楊麗花。」記者陳宛茜／攝影
文化部長李遠（右）表示他深刻感受到楊麗花對全台灣的影響力，並特別獻花給楊麗花（左），感謝她一直在創造奇蹟。記者陳宛茜／攝影
「世紀初戀‧楊麗花」歌仔戲特展展出楊麗花在電影中的風采。記者陳宛茜／攝影
「世紀初戀‧楊麗花」歌仔戲特展復刻楊麗花當年在台視演皇帝時的乾清宮電視布景，其精緻考究的寫實場景，體現楊麗花1979年重返台視後的變革與創新。記者陳宛茜／攝影
