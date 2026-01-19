淡水國小工地圍籬大變身 學童彩繪圍籬妝點校園
新北市淡水國小校舍於2024年底展開新建工程，校園內架起施工圍籬。為了讓這一整片單調的圍籬增添不一樣的色彩，淡水國小老師帶領四個班級的學生進行彩繪圍籬藝術創作，學生用彩色顏料將原本整片的白色鐵皮畫上不同顏色的花朵，讓校園當中的工地變的色彩繽紛，增添許多溫度。
淡水國小美術班老師郭炎煌表示，適逢校園興建校舍，建築圍籬牆面就是最好的大畫布，可以提供給孩子們盡情彩繪的空間，結合色彩的心情語言，讓6年級四個班的學生分組，選擇彩虹的七個顏色，每個顏色都賦予正向情緒的感受或心情，當正向的能量被放大擴散了，就可以降低或減少負向情緒的影響。
運用花朵綻放的美麗、搭配色彩的漸層應用，學校老師讓每一個孩子盡情揮灑、在團隊中發揮自己的角色與能力，運用共創的活動，一起聽見心中美好的聲音，讓自己的未來更美好，也同時呈現六年級孩子，即將帶著正向的能量、大家共同的美好記憶，以綻放的微笑迎向嶄新的未來，邁向下一個學習之路。
【115學測】
▪不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪整理包／注意考場帶「尺」新規定 必考重點一次看
▪AI考115學測！ChatGPT錯一堆 Gemini「幾乎全對」根本學霸
▪女兒學測失利難上台大…父溫柔開導「人生像導航」 萬人感動
▪男友念「成大建築系」她超驕傲 網揭現實：理工科系薪資最低
▪學測登場網友憶基測 釣出PR99大神轉行算命師！茄子蛋主唱也現身
▪名校光環是投胎紅利？她考上北一女才驚覺落差：全班只有我爸是工人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言