屏東縣府今公布國中小校長甄選錄取名單 國小16人、國中4人

屏東縣政府教育處今公布國中小校長甄選結果，共錄取國中校長4人，國小校長16人，須再經8周儲訓合格，才能取得儲備校長資格。

教育處表示，115年國民中小學校長甄選共54人報名。依校長甄選簡章規定，第一階段評估資歷績效與筆試成績，按錄取名額國中組3倍人員、國小組1.5倍人員，擇優國中5名，國小前24名參加第二階段到校實地訪評及口試，最後國中組錄取4人，國小組錄取16人，共錄取20人。甄選總成績經屏東縣國中小校長主任甄選小組審議確認，錄取名單已公告縣府教育處網站。

教育處表示，錄取者後續將至國家教育研究院參加8周基礎訓練，經儲訓期滿成績考核及格者，始取得儲備校長的資格，增進儲備校長的歷練，儲訓合格後未獲遴選為校長前，須借調教育處以2年為原則。

教育處表示，115年度辦理國中小校長甄選，逐步培育並儲備優秀校長人才，鼓勵教育現場優秀主任投入擔任學校領導者角色，持續為教育努力。