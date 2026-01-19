金山區公所攜手學童關懷獨老 推動跨世代暖心關懷
金山區公所長期定期關懷獨居長者，行程經常會同志工及衛生所人員一同前往，看看獨老日常生活有什麼需求。近期，金山區公所開啟新的關懷模式，邀請金山區內四所小學一同參與，由區長攜手學童一起前往獨居長輩家中，有了學童的加入，為拜訪行程增添了許多的暖意與歡笑聲。
金山區長劉昌松表示，這次由金山國小的三位女童軍一起前往美田里的一位獨居長輩家中，有別於以往的口頭問候與關心，這三位女童軍充分的發揮助人精神，拿出了按摩的技巧與準備好的繪畫器具，幫長輩按摩放鬆，並且在輕鬆的氣氛中與長輩交談與繪畫，過程中大家都笑得相當開心。
金山國小學生分享說，原本擔心會跟阿嬤有隔閡，沒想到阿嬤很健談，一下就跟阿嬤拉近距離。還有阿嬤一直說自己畫畫不好，其實根本是謙虛了！這次跟長輩的互動，絕對會成為一段很難忘的回憶。
從長輩為了學生們國台語雙聲道的分享人生經驗，與臉上一直掛著的笑容可知，長輩在這一場訪視中相當的開心。活動後區長也相當感謝三位金山國小的學生為長輩精心準備的關懷活動，期待透過這場兩代間的關懷與交流，不只是為長輩帶來了溫暖，更加也能帶給學生不同的正向學習與收穫。
【115學測】
▪不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪整理包／注意考場帶「尺」新規定 必考重點一次看
▪AI考115學測！ChatGPT錯一堆 Gemini「幾乎全對」根本學霸
▪女兒學測失利難上台大…父溫柔開導「人生像導航」 萬人感動
▪男友念「成大建築系」她超驕傲 網揭現實：理工科系薪資最低
▪學測登場網友憶基測 釣出PR99大神轉行算命師！茄子蛋主唱也現身
▪名校光環是投胎紅利？她考上北一女才驚覺落差：全班只有我爸是工人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言