金山區公所攜手學童關懷獨老 推動跨世代暖心關懷

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
這場兩代間的關懷與交流，不只是為長輩帶來了溫暖，更加也能帶給學生不同的正向學習與收穫。 圖／紅樹林有線電視提供

金山區公所長期定期關懷獨居長者，行程經常會同志工及衛生所人員一同前往，看看獨老日常生活有什麼需求。近期，金山區公所開啟新的關懷模式，邀請金山區內四所小學一同參與，由區長攜手學童一起前往獨居長輩家中，有了學童的加入，為拜訪行程增添了許多的暖意與歡笑聲。

金山區長劉昌松表示，這次由金山國小的三位女童軍一起前往美田里的一位獨居長輩家中，有別於以往的口頭問候與關心，這三位女童軍充分的發揮助人精神，拿出了按摩的技巧與準備好的繪畫器具，幫長輩按摩放鬆，並且在輕鬆的氣氛中與長輩交談與繪畫，過程中大家都笑得相當開心。

金山國小學生分享說，原本擔心會跟阿嬤有隔閡，沒想到阿嬤很健談，一下就跟阿嬤拉近距離。還有阿嬤一直說自己畫畫不好，其實根本是謙虛了！這次跟長輩的互動，絕對會成為一段很難忘的回憶。

從長輩為了學生們國台語雙聲道的分享人生經驗，與臉上一直掛著的笑容可知，長輩在這一場訪視中相當的開心。活動後區長也相當感謝三位金山國小的學生為長輩精心準備的關懷活動，期待透過這場兩代間的關懷與交流，不只是為長輩帶來了溫暖，更加也能帶給學生不同的正向學習與收穫。

