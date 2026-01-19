高雄鼓山私小腸病毒疫情風暴再增1例 小二班級明天停止到校上課
高雄市鼓山區某私立小學因家長隱匿腸病毒，導致爆發校內群聚感染事件，今天傳出新增一例小二學童發病，明天是該校結業式，為避免疫情擴大，校方決定小二班級整班停課、不須到校，1月21至1月23日的春節連假補課改採線上上課。衛生局統計，截至今天共計4個班級、14人染疫。
該所私小一名五年級女童，7日到校上課，身上出現紅疹、水泡，被懷疑腸病毒症狀，女童卻堅稱是過敏、濕疹，校方也未向家長求證，直到12日同校女童弟弟被校護發現腸病毒疑似個案，爆發嚴重的校內群聚感染。
校方13、14日通報多名學童感染，上周五統計結果，共4個班級、11名學生染疫，疫情擴散到染疫家庭的國中生、嬰幼兒等家庭成員。衛生局追查發現，姊弟父母隱匿病情仍讓小孩到校上課，引發群聚感染事件，依傳染病防治法開罰6萬至30萬元不等罰鍰。
不過，腸病毒群聚風暴持續擴大，上周六、周日接連再有2名學童疑似確診腸病毒，今天再傳出1例小二學童發病，由於明天是該校結業式，為避免疫情失控，經校方討論，決議該小二班級全班不用到校參加結業式，1月21至1月23日改採線上上課。
衛生局表示，該校共4個班級、14名學童經就醫診斷為疑似腸病毒，就醫後皆返家休養，將持續監控並督導校方落實環境清消、生病學童不到校上課，確保校內師生健康。校長回應，明天會啟動漂白水、紫外線殺菌燈等全校大消毒作業。
