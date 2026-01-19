快訊

台美關稅只需二讀 江啟臣：嚴審關鍵報告扮黑臉增談判底氣

他氣2026年微軟Word「表格空白頁還刪不掉」 內行人曝10秒解決方法

蘆洲葱油餅攤商雙屍案…逆子行凶換掉血衣騎車逃 家中監視器全都錄

竹縣資訊科技競賽結果出爐 博愛國中、十興國小奪冠獲全國賽門票

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
新竹縣十興國小和六家國小2校學童，將代表新竹縣參加全國國小組的資訊科技競賽。圖／新竹縣政府提供
新竹縣十興國小和六家國小2校學童，將代表新竹縣參加全國國小組的資訊科技競賽。圖／新竹縣政府提供

新竹縣114學年度科技教育創意實作競賽結果出爐，資訊科技組共有國中16隊、國小8隊參加，最後國中組由博愛國中捧回第1名，勝利國中包辦第2、3名；國小組則由十興國小拿下第1名與第3名，第2名則是六家國小，其中各組前2名的隊伍獲得進軍全國賽的門票，將代表新竹縣出征。

縣府教育局長蔡淑貞說，這項競賽緊扣12年國民基本教育科技領域課程的目標，鼓勵學生運用科技工具、材料以及資源，囊括培養創造思考、批判思考以及運算思維等地高層次能力。競賽過程中，學生要發揮創意，更要展現自己動手做，跟與他人團隊合作的精神。

尤其在決賽中，採術科、筆試雙軌評選，題目現場才公布，選手須在60分鐘內，使用Scratch或Blockly程式設計環境完成6道術科挑戰；隨後就是面臨30分鐘的「運算思維能力」紙筆測驗，作為評比程式執行效率與邏輯嚴密性的重要依據。由此可見，能在競爭對手中躋身前3名的得獎隊伍，在程式執行效能與運算思維程度都有一定水準，期盼獲得進軍全國賽的隊伍，能代表新竹縣再奪好成績。

新竹

延伸閱讀

衝刺大新竹布局 邱臣遠：白色力量要在竹縣全面扎根

竹縣長藍初選民調7成黨員3成 徐欣瑩喊不公陳見賢稱依黨規定辦理

竹縣長藍營今再度協調 陳見賢獲民眾擁抱打氣、徐欣瑩揮手致意

紅豆餅親水天梯亮相 竹縣鳳坑沙灣增打卡新亮點

相關新聞

竹縣資訊科技競賽結果出爐 博愛國中、十興國小奪冠獲全國賽門票

新竹縣114學年度科技教育創意實作競賽結果出爐，資訊科技組共有國中16隊、國小8隊參加，最後國中組由博愛國中捧回第1名，...

星期評論／學校午餐避政治口水 執行面不容輕忽

台中市長盧秀燕月初宣布公立國中小學校午餐免費，雖被指為「跟進」台北市，仍獲台中朝野一致好評。跟進與否是政治戰場，盧秀燕若...

靈鷲山台東普仁獎今天頒獎 26位小太陽具備「五德」

靈鷲山普仁獎創立23年，今年以「普仁23閃耀發光」為主題，台東區頒獎典禮今天下午在台東生活美學館登場，今年共26位來自台...

名校光環是「投胎紅利」？她考上北一女才驚覺資源落差：全班只有我爸是工人

近日「Privilege」一詞席捲Threads，但網友討論焦點並非傳統印象中的「特權」，而是聚焦於「人生起跑點的資源落差」。對此，資深媒體人岳啟儒也有感而發…

鼓勵1949民國遷台史寫作 首屆「金眷獎」得獎名單出爐！楊儒賓等獲獎

台灣首個鼓勵眷村與中華民國遷台史寫作的圖書獎「金眷獎」，首屆得獎名單出爐。中研院院士楊儒賓著作《思考中華民國》獲得一般圖...

竹北實中首屆招生倒數 創校工作坊開啟無界學習新時代

新竹縣立竹北實驗高級中等學校預計115 學年度正式招生，3月辦理招生說明會、4月教師甄試，籌備處於勝利國中舉辦「FOR ...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。