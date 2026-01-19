竹縣資訊科技競賽結果出爐 博愛國中、十興國小奪冠獲全國賽門票
新竹縣114學年度科技教育創意實作競賽結果出爐，資訊科技組共有國中16隊、國小8隊參加，最後國中組由博愛國中捧回第1名，勝利國中包辦第2、3名；國小組則由十興國小拿下第1名與第3名，第2名則是六家國小，其中各組前2名的隊伍獲得進軍全國賽的門票，將代表新竹縣出征。
縣府教育局長蔡淑貞說，這項競賽緊扣12年國民基本教育科技領域課程的目標，鼓勵學生運用科技工具、材料以及資源，囊括培養創造思考、批判思考以及運算思維等地高層次能力。競賽過程中，學生要發揮創意，更要展現自己動手做，跟與他人團隊合作的精神。
尤其在決賽中，採術科、筆試雙軌評選，題目現場才公布，選手須在60分鐘內，使用Scratch或Blockly程式設計環境完成6道術科挑戰；隨後就是面臨30分鐘的「運算思維能力」紙筆測驗，作為評比程式執行效率與邏輯嚴密性的重要依據。由此可見，能在競爭對手中躋身前3名的得獎隊伍，在程式執行效能與運算思維程度都有一定水準，期盼獲得進軍全國賽的隊伍，能代表新竹縣再奪好成績。
【115學測】
▪不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪整理包／注意考場帶「尺」新規定 必考重點一次看
▪學測登場網友憶基測 釣出PR99大神轉行算命師！茄子蛋主唱也現身
▪名校光環是「投胎紅利」？她考上北一女才驚覺資源落差：全班只有我爸是工人
▪數A／單選答案沒「4」出事了！講師示警：數B小心逆襲
▪網嘆學測1科沒考好「明年見」 師認證：99%頂大系所都要看
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言