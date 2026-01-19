聽新聞
星期評論／學校午餐避政治口水 執行面不容輕忽

聯合報／ 本報記者陳敬丰

台中市長盧秀燕月初宣布公立國中小學校午餐免費，雖被指為「跟進」台北市，仍獲台中朝野一致好評。跟進與否是政治戰場，盧秀燕若想將焦點轉移回她注重的民生議題，執行面才是關鍵，經費能否擴大、教育現場有沒有足夠配套措施及最重要的午餐品質，都是市府須審慎處理的課題。

台北市長蔣萬安1月6日宣布北市學校午餐免費，盧秀燕2天後也大動作開記者會，宣布台中公立國中小學校午餐免費，預計惠及21.4萬人，以每餐60到70元計，耗資25億到30億元，市府3月臨時會時將向議會提追加預算，爭取今年9月新政策上路。

台中學校午餐免費政策一出，再掀政壇波瀾，朝野議員均肯定方向正確，不過綠營大罵盧市府「看風向辦事」，此前多名議員提議無果，「非得等蔣萬安動了，盧秀燕才動」；藍白則認為僅補助公立國中小學生未竟全功，應擴大到私立國中小甚至高中職。

盧市府慢人一拍是事實，捲入政治口水也難以避免，想扳回一城，端看執行面。財政方面，追加10億到15億元不算太大的負擔，但教育經費向來只增不減，加上中央砍掉「三章一Q」國產食材補助，市府要自籌5億，財政壓力可能繼續升高，如何在便民與財政健全取得平衡，仍是市府未來課題。

教育現場的配套措施要同步準備，教育局過去也曾有過「立意良善、配套不足」的政策，如安心午餐券無紙化，就因為沒有做好銜接，導致學生拿不到卡不能領餐、超商店員不知道怎麼掃碼等狀況。學校午餐全面免費勢必加大校方行政工作，校園廚餘量也會上升，市府得提前規畫相應作業。

民眾最關心的還是食安議題，每餐60到70元不算多，如何讓孩子吃得飽又健康，同時兼顧食材品質與烹煮、運送過程的安全衛生？已經有團膳業者提出質疑，現行的學校午餐餐費難追上各項成本。一分錢一分貨，學校午餐政策應該質量並重，若一味追求全面補助而忽略品質，恐適得其反。

