靈鷲山台東普仁獎今天頒獎 26位小太陽具備「五德」
靈鷲山普仁獎創立23年，今年以「普仁23閃耀發光」為主題，台東區頒獎典禮今天下午在台東生活美學館登場，今年共26位來自台東國中小學，分別在不同逆境中堅守品德與孝行的學子接受縣長饒慶鈴表揚，人人都具備「正面、積極、樂觀、愛心、願力」五項特質。
靈鷲山開山住持心道法師，自幼為孤兒，在戰亂中成長，飽受顛沛流離的痛苦，深感教育是翻轉生命的關鍵力量，2003年創立普仁獎，表揚勉勵身處逆境卻堅持美善品德的國中小學子。歷年來普仁獎累計獎助逾1萬3千名學生，不斷累積穩定而持續的善循環。
台東區今年有26人獲獎，國小生3名、國中生23名。15歲豐田國中學生曾介卉是家中長女，長期幫忙父母照顧3名年幼弟弟，被家訪志工形容為家中的「小媽媽」，雖有生活與學習的雙重壓力，卻能在漆作裝潢領域嶄露頭角，並奪下2024年德國紐倫堡國際發明展金牌，讓世界看見台東孩子的實力。
今日表揚典禮中安排「感恩時刻」，得獎學生將主辦單位提供的法語紅包及感恩小卡獻給家長，並用精油為父母或祖父母塗抹、按摩，表達感謝與孝心，場面溫馨感人。
靈鷲山法泰法師表示，生命教育與品德教育並非短期工程，而是一條需要長期守護的道路，普仁獎重視「正面、積極、樂觀、愛心、願力」五德。
主辦單位強調，普仁獎不只是頒獎活動，更是長期關注孩子生命成長的教育行動。透過制度化的評選與持續陪伴，讓孩子相信自己值得被看見、被尊重，也讓社會理解，真正支撐教育向前的，不只是成績，而是品德與希望。
