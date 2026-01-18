永春國小家委盃羽球賽 吸引廖偉翔攜手民間企業贈球助攻

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
立委廖偉翔偕同運彩公會，致贈永春國小5箱共1,800顆、價值約10萬元的優質羽球。記者宋健生/攝影
立委廖偉翔偕同運彩公會，致贈永春國小5箱共1,800顆、價值約10萬元的優質羽球。記者宋健生/攝影

台中市南屯區永春國小近年興起一股強大的羽球旋風，由家長自發性發起的「家委盃羽球賽」至今已邁入第八年。立委廖偉翔感佩於校方與家委會對孩子五育並進的用心，18日特別偕同中華民國運動彩券經銷商同業公會親赴學校，慷慨致贈5箱共1,800顆、價值約10萬元的優質羽球。

廖偉翔指出，雖然校內並未成立正式的羽球校隊，但羽球社團的活躍程度卻毫不遜色，最特別之處在於家長們的高度參與。

每週兩次的課後時光，校園球場總能見到家長與孩子並肩練球的身影，透過揮拍間的互動，不僅強化了孩子的體能，更在汗水中築起深厚的親子情感。

這股由校園延伸至家庭的運動風氣，吸引了長期支持基層體育的廖偉翔關注。感佩於校方與家委會對孩子五育並進的用心，特別偕同運彩公會致贈5箱共1,800顆優質羽球給學校。

廖偉翔表示，看到學校能將非正式課程的社團活動經營得如此有聲有色，甚至發展成全校性的親子傳統，令人深感肯定，希望能透過物資補給，讓這份「親子共動」的精神持續傳承。

運彩公會理事長何昱奇則透過助理表示，看到羽球運動不僅在校園蓬勃發展，更吸引家長參與，進而增進親子關係，是一件很開心的事。他希望這小小的贈球之舉，能對基層體育發展盡一份綿力。

永春國小校長蕭俊勇強調，學校辦學目標之一便是發掘孩子的多元智慧，羽球社團正是開發學生潛能的重要舞台。家委盃的參賽人數年年攀升，從去年的101位增至今年的128位，顯見運動風氣已深入每個家庭。

家長會長李俊葦也說，這場比賽不只是競技，更是家長陪伴孩子成長的快樂時光，非常感謝社會各界給予的助力，讓孩子們能擁有充足的資源揮灑汗水。

為了讓全校師生皆能參與，永春國小每年定期舉辦兩大羽球賽事，上半年由針對學童個人的「家委盃」揭開序幕，下半年則是由親子組隊上陣的「親子盃」接力登場。

今年度的家委盃於今日在永春國小夢幻城堡羽球場展開盛大競賽，從低年級到高年級的小選手們將輪番上陣，展現平日練習的成果，預期將再次帶動南屯地方的運動熱潮。

羽球 親子 運動 廖偉翔 校園

