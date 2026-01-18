永春國小家委盃羽球賽 吸引廖偉翔攜手民間企業贈球助攻
台中市南屯區永春國小近年興起一股強大的羽球旋風，由家長自發性發起的「家委盃羽球賽」至今已邁入第八年。立委廖偉翔感佩於校方與家委會對孩子五育並進的用心，18日特別偕同中華民國運動彩券經銷商同業公會親赴學校，慷慨致贈5箱共1,800顆、價值約10萬元的優質羽球。
廖偉翔指出，雖然校內並未成立正式的羽球校隊，但羽球社團的活躍程度卻毫不遜色，最特別之處在於家長們的高度參與。
每週兩次的課後時光，校園球場總能見到家長與孩子並肩練球的身影，透過揮拍間的互動，不僅強化了孩子的體能，更在汗水中築起深厚的親子情感。
這股由校園延伸至家庭的運動風氣，吸引了長期支持基層體育的廖偉翔關注。感佩於校方與家委會對孩子五育並進的用心，特別偕同運彩公會致贈5箱共1,800顆優質羽球給學校。
廖偉翔表示，看到學校能將非正式課程的社團活動經營得如此有聲有色，甚至發展成全校性的親子傳統，令人深感肯定，希望能透過物資補給，讓這份「親子共動」的精神持續傳承。
運彩公會理事長何昱奇則透過助理表示，看到羽球運動不僅在校園蓬勃發展，更吸引家長參與，進而增進親子關係，是一件很開心的事。他希望這小小的贈球之舉，能對基層體育發展盡一份綿力。
永春國小校長蕭俊勇強調，學校辦學目標之一便是發掘孩子的多元智慧，羽球社團正是開發學生潛能的重要舞台。家委盃的參賽人數年年攀升，從去年的101位增至今年的128位，顯見運動風氣已深入每個家庭。
家長會長李俊葦也說，這場比賽不只是競技，更是家長陪伴孩子成長的快樂時光，非常感謝社會各界給予的助力，讓孩子們能擁有充足的資源揮灑汗水。
為了讓全校師生皆能參與，永春國小每年定期舉辦兩大羽球賽事，上半年由針對學童個人的「家委盃」揭開序幕，下半年則是由親子組隊上陣的「親子盃」接力登場。
今年度的家委盃於今日在永春國小夢幻城堡羽球場展開盛大競賽，從低年級到高年級的小選手們將輪番上陣，展現平日練習的成果，預期將再次帶動南屯地方的運動熱潮。
▪不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪整理包／注意考場帶「尺」新規定 必考重點一次看
▪學測登場網友憶基測 釣出PR99大神轉行算命師！茄子蛋主唱也現身
▪名校光環是「投胎紅利」？她考上北一女才驚覺資源落差：全班只有我爸是工人
▪數A／單選答案沒「4」出事了！講師示警：數B小心逆襲
▪網嘆學測1科沒考好「明年見」 師認證：99%頂大系所都要看
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言