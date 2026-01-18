名校光環是「投胎紅利」？她考上北一女才驚覺資源落差：全班只有我爸是工人

近日「Privilege」一詞席捲Threads，但網友討論焦點並非傳統印象中的「特權」，而是聚焦於「人生起跑點的資源落差」。對此，資深媒體人岳啟儒也有感而發，出身勞工家庭的她，回憶起當年考上北一女後受到的「階級震撼」，坦言自己曾是那個在起跑點上資源匱乏的人，但她認為「認命」並非悲觀，而是坦然接受現狀，才能找到翻轉人生的動力。

岳啟儒提到，偶然滑到一篇貼文寫著：「建中生大概不知道，光是你讀的是『建國高中』，本質上就已經是一種特權了」。對於「生長在有背景家庭，才有辦法念明星學校」的論點，岳啟儒表示同意也不同意，同時也解釋：「因為我沒有家世背景，父母沒有錢從小栽培我，我還是考上了北一女。」她以自身經歷為例，國中以前在鶯歌讀書，同學父母多半是工人，生活體驗相差無幾；直到考上北一女、台大，「進城」後才驚覺世界的廣大與落差。

讓岳啟儒印象最深刻的是，進入北一女後，老師發下一張標註家長職業的調查表，並鼓勵大家圈選某位父親是「檢察官」的學生擔任家長代表。當時她仔細一看，才發現多數同學的家長職業欄都寫著「商」，唯獨自己在父親那欄填上了「工」。那一刻，岳啟儒才首次清晰意識到：「原來自己的家庭背景和同學這麼不同。」

除了家庭背景的直觀差異，這份「落差」也體現在校園細節中。岳啟儒回憶，北一女的同學多才多藝，鋼琴、舞蹈、英文口說樣樣精通；身材修長的她，也時常被問及是否參加儀隊。然而，儀隊制服昂貴，加上她住在鶯歌，每天清晨4點45分就得起床，歷經辛苦轉車才能準時到校，放學後更得匆匆趕回家，根本沒有餘裕留在學校練習。

「我知道自己的資源不如別人，也有過羨慕跟遺憾」，岳啟儒坦言，雖然曾經羨慕，但受到工人父親「不看輕自己」的身教影響，她從未因此憤世嫉俗。岳啟儒表示，正因為很早就接受自己沒有特權的事實，立誓要改變「貧窮世襲」，這反而讓她變得熱愛賺錢、擅長理財，最終走上創業之路，如今成為職場的女強人。

岳啟儒在文末感性寫道，這個世界本就不平等，人外有人，比較永遠比不完，「我覺得認命很重要，我講的認命不是悲觀，而是坦然接受自己的狀態，才能舒服自在過日子。」

貼文曝光後，引發網友強烈共鳴，紛紛留言：「比較本身就是痛苦的，真的沒必要」、「關於特權這議題許多網紅寫過文章，妳是我最認同觀點的人」、「謝謝啟儒姐的分享，外在條件不能決定一個人的價值，快樂取決於自己的心態」。

至於為何「Privilege」一詞突然在社群上爆紅？其實在這波討論中，Privilege已從單純的「特權」轉化為「原生家庭紅利」的代名詞，意指成長背景較有資源的情況下，某些人相對容易取得機會與優勢。

網路上甚至瘋傳一份由工程師整理的「台灣特權量表」，列舉了20項具體的「階級差異配置」，包含從小擁有一對一家教、付費學才藝、搭過商務艙，甚至是有留學規劃等。這份量表將模糊的貧富差距變成了「可量化的清單」，讓網友瞬間有感，也開始反思原本習以為常的生活，對別人來說可能就是一種遙不可及的「Privilege」。