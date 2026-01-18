鼓勵1949民國遷台史寫作 首屆「金眷獎」得獎名單出爐！楊儒賓等獲獎

台灣首個鼓勵眷村與中華民國遷台史寫作的圖書獎「金眷獎」，首屆得獎名單出爐。中研院院士楊儒賓著作《思考中華民國》獲得一般圖書類獎；洪佳如、林家莉《爺爺的寶藏》獲兒童及少年圖書類獎，蔣竹山《眷村時代：一本重新認識戰後台灣社會的眷村文化指南》獲政府出版品獎。特別貢獻獎得主為雲林縣虎尾鎮建國眷村再造協會理事長魯紜湘。2月3日下午在台北國際書展藍沙龍舉行頒獎典禮。

為增進國人認識中華民國遷台史，支持並提升眷村文化保存工作，全國眷村文化保存聯盟今年設置「金眷獎」獎勵辦法，來鼓勵民眾閱讀1949民國史。

獎勵項目分四類：一般圖書獎、兒童及少年圖書獎、政府出版品獎及特別貢獻獎。獎勵方式:一般圖書類獎、兒童及少年圖書獎、特別貢獻獎，各頒發「金眷獎」獎金及獎座、獎狀。政府出版品獎頒發金眷獎獎座與獎狀。金眷獎獎座設計由吳炫三之女吳奇娜設計，設計理念是這片土地的情感與記憶隨時間流逝，唯有根緊緊連結你我，從過去到未來，待來春，一起綻放全新的姿態。用根隱喻，突破空間與時間的限制，扎根歷史記憶，綻放嶄新未來。

評審指出，楊儒賓《思考中華民國》著重在民國38年後「中華民國政府遷台」為軸心，不再把中華民國史簡化為「成敗」或「立場」之爭，而是將政治制度、文化情感與日常生命放在同一張歷史地圖上重新檢視。作者以嚴謹的史學訓練展開清晰的論證，梳理「中華民國為何在台灣延續」的多重條件，既回到史料與制度的脈絡，亦直面社會記憶與價值衝突，使讀者看見遷台不僅是地理層面的移動，更是文化共同體的再組裝與再出發。

而《爺爺的寶藏》則透過一張藏寶圖，揭開馬祖新村裡悠遠的時空記憶，既介紹了村裡的公共空間、建築細節，也喚起爺爺對奶奶永恆的愛情。短短篇幅，濃濃情意，用尋寶圖做串場，帶著懸疑卻又引人入勝。

《眷村時代》則把分散於各地區與各領域的眷村知識重新編目：從形成背景、生活結構與組織網絡，到眷村改建與眷村保存的社會運動。透過歸納的架構與扎實的訪談，加上田野材料的蒐集，建立可供檢索與延伸的知識入口。本書不只寫「眷村回憶」，更試圖回答眷村在戰後台灣社會中的制度位置與文化意義，並把複雜議題轉成供查核與引用的條目，使得未住過眷村的讀者都能迅速理解其脈絡，並提供後續研究與實作奠基。

評審指出，特別貢獻獎魯紜湘因父親的召喚，放下經營有成的事業，自民國98年慨然重返兒時舊地，號召在地眷村子弟成立協會，投入眷村改造計畫，為虎尾眷村留存文史紀錄，再造重生新風情，至今不輟，成果斐然。

評審另推薦一般圖書類的3本書作為推薦獎：楊儒賓《多少蓬萊舊事》、胡為真《國運的轉危為安：再探民國政府遷台初期的軍事與外交(1949—1955)》，胡為真著、沈珮君《他鄉‧故鄉：在動盪的時代，「台灣行者」把我們的島打造成世界的光》。