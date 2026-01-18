竹北實中首屆招生倒數 創校工作坊開啟無界學習新時代

新竹縣立竹北實驗高級中等學校預計115 學年度正式招生，3月辦理招生說明會、4月教師甄試，籌備處於勝利國中舉辦「FOR Ü」創校工作坊，集結師大、陽明交大、工研院、竹女、竹工等校的專家與教師，透過「世界咖啡館」模式深度對話，定義未來學校理想樣貌。

新竹縣教育局長蔡淑貞指出，在 AI 時代來臨之際，竹北實中強調以學生為中心的學習環境，透過如「部落書院制度」與「PBL 專案學習」等創新教學方法，讓學生在真實情境中實踐所學。實驗教育需要親師生齊心齊力，看到創校團隊與家長、學生如此投入藍圖共譜，展現出新竹縣教育的充沛活力與前瞻性。

竹北實中籌備處主任潘玳玉分享，這次工作坊中最動人之處，是看見參與的孩子在對話中眼中閃爍著被點燃的光，有家長甚至表示看見了孩子找回學習的靈魂。竹北實中將秉持「無界學習」精神，持續規畫家長實驗教育沙龍與教師 PBL 工作坊。

新竹縣長楊文科表示，為解決高中學位不足問題並開創教育典範，竹北實中作為新竹縣首座公辦公營實驗高中，不僅是硬體校舍的興建，更在於辦學理念的創新。學校以「跨域優創、智啟未來」為願景，期待透過「U-School」教育模式，落實「4U」目標，讓新竹縣的孩子能在家鄉享有最頂尖且個人化的教育資源。

教育局表示，竹北實中預計於115學年度正式招生，明年3月辦理招生說明會，4月教師甄試 ，詳情請追蹤官方網站：（https://uschool.hcc.edu.tw），邀請有志親師生成為 U-School 創校傳奇第一屆，一起定義 2050 的教育！圖／新竹縣政府提供