北市國小驚傳學生教室持剪刀揮舞！家長控：非第一次 孩子不敢上學

去年12月19日發生隨機殺人事件震驚各界，外界更擔憂會有模仿效應。北市一所國小學生疑因情緒失控不穩，竟在班上隨意揮舞剪刀，嚇壞同學，其他家長控訴該生已非首次失控，呼籲校方啟動保護機制、家長也應帶孩子就醫，校方表示，目前都有掌握相關狀況，並制定相關SOP，確保其他學生安全。

據了解，該學生先前就有出現攻擊他人紀錄，在1219發生隨機殺人案後，情緒十分不穩，常有情緒失控的攻擊行為，不僅拿筆戳人、攻擊同學，甚至曾對老師眼睛出手、摔老師手機，每當情緒激動時常會來兩、三個老師包圍，避免其他同學受傷，但有老師為阻止而拉他手臂，卻被對方家長質疑抓傷孩子手，要提起訴訟，令校方頭痛。

有家長投訴，日前該生再次情緒失控，在教室內情緒失控，竟揮舞剪刀，所幸即時被制止，未釀成更嚴重傷害，但班上確有同學嚇得不敢上課。家長質疑，若事發當下沒有老師在場，後果恐怕不堪設想，且若下次又情緒失控如果拿出美工刀、刀片，呼籲校方正視校園安全漏洞，立即啟動輔導與保護機制，也盼該名學生家長正視問題，讓孩子進入正確的醫療與支持體系，別再讓其他孩子成為無辜的受害者。

校方表示，該學生有進行輔導、主動關懷，若有行為偏差時，都會立刻到現場處理，孩子有狀況家長也會在學校待命配合，必要時會將其帶回，目前都在掌握中，

校方目前已建立緊急事件處理SOP，加強教室安全管理，包括管制尖銳學用品、必要時改用安全剪刀並由教師統一保管，教室亦設有緊急支援機制；同時啟動班級二級輔導及社會情緒學習（SEL）課程，並由輔導室持續評估個案，整合心理師或社工等專業資源進行追蹤。