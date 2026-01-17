聽新聞
傑出校友捐5部iPad！彰化芳苑國中歲末聚餐抽大獎 學生羨慕喊「真好」
彰化縣立國中下周二（1月20日）寒假休業式，學校通常放學後教職員聚餐聯絡感情，芳苑國中獲傑出校友陳國仁捐贈5部iPad作為摸彩獎品，中獎率約20%，加上其它禮品，幾乎人人有獎，讓今年歲末聚餐期待值大幅提高。
國中小學寒暑休業式結束後常舉辦聚餐聯誼，家長委員會通常贈送禮物感謝教職員一學期辛勞。芳苑國中舉辦摸彩活動助興，獲家長會、校友、退休老師捐贈禮物，最大宗的是5部iPad，這袋禮物送到學校，連學生眼睛都亮起來，有的以為是學期末學業績優表現的獎品，經師長說明，學生羨慕說「怎麼這麼好」。
芳苑國中表示，收到5部iPad屬實意外驚喜，將在下周二休業式後的聚餐時抽獎送出，全校教職員26人，約每5人就有一人幸運帶走它，教師相當欣慰陳國仁事業有成，總是記得回饋母校。
芳苑國中本屆應屆畢業生是第五十六屆，陳國仁是第廿三屆畢業的校友，攻讀工業製造相關科系，目前擔任永溢綠能材料公司總經理，公司工廠就在芳苑工業區，距離他的母校芳苑國中不遠，經常回母校關係教育，對辦學出錢出力，4年前當選芳苑國中傑出校友，在芳苑國中六十周年校接受縣長王惠美表揚。
